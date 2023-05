Ferrari mezi RGB LED pásky? Nový Govee M1 umí i Matter

Firma Goovee představila nový LED pásek

Podporuje standard Matter

Firma Govee představila nový LED pásek M1, který je kompatibilní se standardem Matter. Jedná se v podstatě o ten stejný produkt, který je na trhu už několik měsíců, ale právě podpora Matter je novinkou.

Tento LED pásek se poprvé objevil na veletrhu CES 2023 a tento týden se konečně dostal do prodeje. Jedná se o dražší produkt, který však svou cenu kompenzuje kvalitou. Pásek disponuje 60 LED diodami na metr pásku a díky aplikaci si můžete detailně nastavit každý kousíček. Pyšní se také vyšší svítivostí než většina konkurence a díky funkci DreamView jej můžete synchronizovat s ostatními světly Goovee. Samotná délka pak činí 1,99 metru.

Jak již bylo řečeno, Goovee M1 LED plně podporuje Matter, takže ho snadno začleníte do různých ekosystémů. O tom co Matter je se můžete dozvědět v jednom z našich předchozích textů. Cenu výrobce nastavil na 59 dolarů, což je v přepočtu asi 1 300 korun bez daně. V tuto chvíli není bohužel známo, kdy zamíří do Evropy.

Zdroj: 9to5google