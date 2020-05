Google zrušil sociální síť Shoelace. Znali jste ji?

Google zrušil svou sociální síť s názvem Shoelace. Ta byla představena v červenci minulého roku a měla být konkurentem Facebooku. Účelem tohoto experimentálního projektu bylo spojit lidi se společnými zájmy. Pokud se konalo nějaká sportovní, hudební nebo jiná akce Shoelace měl tyto osoby spojit. Za celou akcí stála skupina vývojářů Area 120. Jedná se o speciální skupinu vývojářů, která zkouší a testuje nové a netradiční projekty od Googlu. Síť byla dostupná pouze v New Yorku a zaregistrovat se do ní bylo možné jen na pozvánku.

Vypadá to, že Googlu se na poli sociálních sítí moc nedaří. V minulosti už mu zkrachovaly pokusy se sítěmi Orkut, Slide, Google Friend Connect, Jaiku, Dodgeball nebo Schemer. Zatím nejdelší životnost měla síť Google+, která vydržela fungovat skoro osm let. Teď po deseti měsících Google zrušil i svou nejnovější sociální síť Shoelace.

Vypadá to, že investice do nové sociální sítě se nevyplatila. Shoelace je tedy další ze seznamu projektů, které Google zrušil. Servery, na kterých tato služba běžela budou vypnuty 12. května. Uživatelé, kteří tuto síť používali si mohou exportovat svoje data pomocí tohoto odkazu. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, jestli Google do budoucna bude ve svých pokusech se sociálními sítěmi pokračovat.

Potřebuje svět další sociální síť?

Zdroj: TheNextWeb.com