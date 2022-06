Google aplikace Zprávy přebere šikovnou funkci z Gmailu

Do komunikační Google aplikace Zprávy, která v mnohých telefonech představuje základní předinstalovaný nástroj pro posílání SMS či moderních RCS, pravděpodobně co nevidět dostane jednu zajímavou vychytávku. Pro ještě efektivnější třídění zpráv v seznamu se v aplikaci objeví nové nastavení pro gesta potažení vlevo a vpravo. Toto gesto již ve Zprávách funguje, nicméně je přiřazeno pouze k archivaci a nejde ani vypnout. Právě tyto dvě věci se nejspíš brzy změní.

Účinek gest pro potažení vlevo i potažení vpravo by měl jít po jedné z nadcházejících aktualizací manuálně nastavit. To pochopitelně povede k příjemnějšímu a efektivnějšímu používání aplikace. Současně by měl přibýt i možnost vypnutí pro jednotlivé směry, takže uživatel například nebude omylem mazat zprávy neopatrným pohybem prstu.

Inspirací pro tuto funkci je mobilní Gmail, který má přesně toto nastavení již delší dobu. Jde také o jednu z položek, kterou zmiňujeme v tipech pro efektivnější používání tohoto e-mailového klienta.

Jak vám vyhovují současná gesta v aplikaci Zprávy?

Zdroj: 9to5