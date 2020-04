Vtipná historka. Syn ředitele Googlu narušil obří hovor chválením Zoomu

Dostali jste se někdy v práci do vtipné, ale současně trapné situace? Do nějaké, ve které jste byli středem pozornosti a měli jste potíže s červenáním? Hodně lidí odpoví ano, ale následující historku asi mnoho z vás netrumfne. Obchodní ředitel Googlu Philipp Schindler byl nedávno účastníkem obřího videohovoru přes nástroj Meet s několika tisíci kolegy a před podřízenými ho obrazně řečeno potopil člen jeho rodiny. V opravdu velké hromadné komunikaci se probíraly právě komunikační nástroje a řeč pochopitelně přišla i na aktuálně populární Zoom. Při porovnávání statistik a plánování strategie se jeden ze zaměstnanců firmy Google na rovinu zeptal, jak se mohl Zoom tak rychle vyšvihnout v popularitě, když ho před pár měsíci znal málokdo. Philipp Schindler se pustil do odpovědi, ale nečekaným vstupem ho přerušil jeho syn, který všechny přítomné odrovnal.

Zatímco obchodní ředitel Googlu sděloval zaměstnancům svůj postoj, syn vstoupil do pokoje a otce se zeptal, jestli s kolegy mluví přes Zoom. Otec ho pochopitelně opravil a připomněl mu firemní nástroj Meet. Na to ovšem syn zareagoval tak, že před tátou a několika tisíci párů uší označil Zoom za skvělou věc, kterou on a jeho přátelé zbožňují. O reakci Philippa Schindlera zprávy nemáme, ale asi by se nejraději na místě propadl do země. Vysoký představitel firmy Google byl ne před pouhými kolegy, ale přímo před podřízenými vtipně nachytán vlastním synem. To je opravdu vtipná příhoda. Nevíme, jak starého syna Philipp Schindler má, ale jeho potomek pravděpodobně ještě netuší, jak byl jeho vstup zajímavý. Určitě byl minimálně vtipný a pro otce také trapný. Je to pár dní, co Google zakázal zaměstnancům používat Zoom na firemních počítačích. Současně se snaží ho dohnat ve statistikách, což ale aktuálně zdá být nemožné.

Jakou trapnou věc jste v práci zažili vy?

Zdroj: 9to5