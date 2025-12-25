Stydíte se za svůj e-mail? Google by konečně mohl umožnit změny adres končících @gmail.com Hlavní stránka Zprávičky Google na stránce podpory odhalil připravovanou možnost změny Gmail adresy končící na @gmail.com Uživatelé budou moci změnit svou adresu maximálně třikrát, přičemž původní adresa zůstane funkční jako alias Funkce se postupně rozšiřuje mezi uživatele, oficiální spuštění by mohlo přijít v roce 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Změna adresy registrované na doméně gmail.com byla doposud prakticky nemožná. Pokud jste si v mládí vytvořili e-mail, který jste se o několik let později styděli někomu dát, měli jste smůlu – jediným řešením bylo založit nový účet a přijít o všechna data. To se ale zřejmě brzy změní. Google na své stránce podpory odhalil funkci, která umožní změnit adresu končící na @gmail.com na jinou adresu se stejnou koncovkou. Stránka podpory prozradila novinku předčasně Informace pochází z hindské verze stránky podpory Google (upozornil na to server 9to5Google). Anglická verze stránky zatím změny neobsahuje, což naznačuje, že dokumentace byla zveřejněna předčasně. Google v textu uvádí, že se funkce „postupně rozšiřuje mezi všechny uživatele“. Informace o možné změně e-mailové adresy končící @gmail.com (strojově přeloženo z hindštiny) Aktuálně platí, že adresu končící na @gmail.com změnit nelze. Uživatelé mohou přejít pouze na e-mail třetí strany, což ale znamená smazání celého Gmail účtu včetně všech zpráv. Jak bude změna adresy fungovat Podle dostupných informací bude proces poměrně přímočarý. Po změně adresy se původní e-mail automaticky stane aliasem, takže budete dostávat zprávy na obě adresy do stejné schránky. Přihlásit se půjde pomocí staré i nové adresy a veškerá data zůstanou zachována – fotky, zprávy, e-maily ani nákupy v Google Play se neztratí. Google nicméně stanovil jasná omezení. Adresu bude možné změnit maximálně třikrát, což znamená nanejvýš čtyři různé adresy za dobu existence účtu. Po každé změně navíc musíte počkat minimálně 12 měsíců, než budete moci provést další změnu nebo novou adresu smazat. Původní adresa vám zůstane Důležitým detailem je, že vaši starou adresu nebude moci použít nikdo jiný. Zůstane navždy svázaná s vaším účtem a kdykoliv se k ní můžete vrátit. Google také upozorňuje, že stará adresa se bude nadále zobrazovat na některých místech – například u událostí v Kalendáři vytvořených před změnou. Z původní adresy budete moci i nadále odesílat e-maily. Kdy se funkce spustí? Přesný termín spuštění Google zatím neoznámil. Vzhledem k tomu, že dokumentace se objevila pouze v hindštině a funkce dosud není aktivní, lze očekávat, že se oficiální představení uskuteční v následujících týdnech či měsících. Roční tarif Google AI Pro teď koupíte za méně než polovinu. Láká na rozšířený přístup k Gemini 3 Pro a 2TB úložiště Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro mnoho uživatelů půjde o dlouho očekávanou změnu. Gmail existuje již přes 20 let a řada lidí si účet zakládala v době, kdy netušili, jak důležitou roli bude e-mailová adresa v jejich životě hrát. Změnili byste svou Gmail adresu, kdybyste měli možnost? Zdroje: Google, 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář e-mail Gmail Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024