Pokud něco vyhledáváte na Google vyhledávači a nenajdete svou odpověď na první stránce, občas zabrousíte na druhou (nedej bože na třetí) stránku. Americká společnost však nasadila nový styl, na který si budeme jistě nějakou dobu zvykat. Prozatím je však dostupný pouze několika uživatelům v USA a není jisté, kdy se novinka začne šířit na ostatní kontinenty.

Nekonečné Google vyhledávání…

A co že se tedy vlastně změní? Namísto toho, abyste v Google vyhledávání narazili na konec stránky a přešli na další se vám budou výsledky neustále načítat. V podstatě se vám z Googlu stane takový Facebook, kde můžete nekonečně scrollovat (nebo alespoň do doby, než dojedete na konec výsledků). Jak již bylo řečeno, funkce je zatím zavedena pouze v USA pro vyhledávání v angličtině. Funkci nepůjde žádným způsobem vypnout a budeme si na ní muset prostě zvyknout. Ve většině případů by to ale vadit nemělo. Zpravidla totiž nalezneme co potřebujeme na prvních několika příčkách.

Zdroj: androidauthority