Lže nám Google o vyhledávání? Proč by to vůbec dělal a jaký je názor experta?

A víme, že dle ankety Barryho Schwarze odborníci na SEO vyjádření Google spíše nevěří. Stejně tak, je třeba brát v potaz, že vyjádření Google jsou často nejednoznačná a bez hlubšího kontextu snadno svádí k zjednodušující vysvětlení, které je nesprávné. Takže často Google nelže, prostě jen neříká vše a jednoznačně.

A další dílek do skládačky je, že v Google zjevně často neví, co a jak přesně funguje, což dokládá kauza se stránkováním . A posledním doplňkem do skládačky jsou úniky, třeba ten poslední, který naznačuje, že ledacos, co Google říká, že má/nemá, je v tom leaku potvrzeno. Nicméně to, co k tomu neznáme, jak stará jsou data z toho úniku, k čemu se přesně používají, jak silný ten signál je –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ prostě neznáme kontext. A smiřme se s tím, že nám to Google nepotvrdí.