Vyhledávač trhá rekordy, chlubí se šéf Googlu. Roste i počet předplatitelů

  • Počet dotazů ve Vyhledávači Google dosáhl v Q1 2026 historického maxima, oznámil CEO Sundar Pichai
  • Tržby z vyhledávání meziročně vzrostly o 19 %, k růstu mají přispívat AI funkce jako AI Overviews a Gemini
  • Předplatitelů služeb Googlu je už přes 350 milionů, hlavními tahouny jsou YouTube a Google One

Adam Kurfürst
3.5.2026 20:00
Když začal Google zhruba před rokem ve velkém nasazovat umělou inteligenci do vyhledávače, řada provozovatelů webů věřila, že je to začátek konce klasického vyhledávání tak, jak ho známe. Z pohledu samotného Googlu je realita jiná. Šéf mateřského Alphabetu Sundar Pichai ve středu při zveřejnění hospodářských výsledků oznámil, že počet dotazů ve Vyhledávači v prvním čtvrtletí letoška dosáhl historického maxima.

Vyhledávač roste, AI mu prý pomáhá

Pichai v prohlášení uvedl, že vyhledávání má za sebou silné čtvrtletí a tržby divize Vyhledávače meziročně vzrostly o 19 %. Růst má podle šéfa Alphabetu podporovat právě integrace AI funkcí, jako jsou souhrny nebo asistent Gemini. Celkové konsolidované tržby Alphabetu dosáhly 109,9 miliardy dolarů, což představuje 22% meziroční nárůst. Google Cloud si pak připsal dokonce 63% růst na 20 miliard dolarů.

350 milionů platících předplatitelů

Vedle vyhledávání se Pichai pochlubil i čísly z oblasti placených předplatných. Celkem má Google nyní přes 350 milionů platících odběratelů napříč svými službami, přičemž jako klíčové tahouny růstu označil YouTube a Google One. Posledně jmenovaná služba přitom v sobě zahrnuje i prémiový tarif Google AI Pro (dříve Gemini Advanced), který nabízí přístup k pokročilejším AI modelům. Q1 2026 byl podle Pichaie dosud nejsilnějším čtvrtletím právě pro spotřebitelské AI tarify.

Otázkou zůstává, do jaké míry skutečně počet dotazů žene nahoru AI a kolik z nich pak míří na klasické modré odkazy. Pro provozovatele webů jsou totiž zásadní právě prokliky z výsledků vyhledávání, a ty AI souhrny dlouhodobě snižují.

Používáte k hledání informací stále spíš Vyhledávač Google, nebo už chatboty?

Zdroje: The Verge, Alphabet

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
