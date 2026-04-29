Překladač Google slaví 20 let a přináší funkci, kterou uživatelé chtěli roky

Překladač Google slaví 20 let od svého spuštění a k jubileu přidává funkci pro trénink výslovnosti Novinka funguje na Androidu, využívá umělou inteligenci a v reálném čase hodnotí váš mluvený projev Trénink výslovnosti je zatím dostupný pouze v USA a Indii v angličtině, španělštině a hindštině

Adam Kurfürst Publikováno: 29.4.2026

Před dvaceti lety spustil Google jednu ze služeb, která změnila způsob, jakým komunikujeme napříč jazyky. Z malého experimentu opírajícího se zpočátku o statistické strojové učení se postupně stal nástroj, kterému dnes podle samotného výrobce důvěřuje přes 1 miliarda uživatelů měsíčně. K dvacátým narozeninám Překladače si v Mountain View přichystali novinku, kterou si majitelé Androidu žádali už dlouho – konečně přichází trénink výslovnosti pomocí AI. Umělá inteligence hodnotí a pomáhá se zlepšovat Čísla, která dávají Překladači Google smysl Konkurence šlape Googlu na paty Umělá inteligence hodnotí a pomáhá se zlepšovat Funkce s názvem Pronunciation Practice funguje na poměrně přímočarém principu. Překladač vám předloží frázi v cizím jazyce, vy ji nahlas zopakujete a umělá inteligence následně vyhodnotí váš projev – konkrétně přízvuk, jednotlivé hlásky a intonaci. K tomu vám rovnou poskytne tipy, na čem pracovat. Pro lidi, kteří se učí cizí jazyk a nemají s kým si výslovnost ladit naživo, jde teoreticky o velmi praktického pomocníka. Tady ovšem nastává problém. Novinka se prozatím spustila jen v USA a Indii, a to navíc v poměrně chudé sadě jazyků – v angličtině, španělštině a hindštině. Češtinu zatím Google ve výčtu vůbec nezmiňuje a oficiálně neoznámil žádný harmonogram pro další trhy. Stejně jako u jiných AI funkcí ale lze předpokládat, že se postupně rozšíří i jinam. Kdy konkrétně, je nicméně otevřená otázka. Čísla, která dávají Překladači Google smysl Při příležitosti jubilea Google odhalil i pár statistik, které ilustrují, jak rozsáhlou službou se Překladač za dvě dekády stal. Aktuálně podporuje zhruba 250 jazyků, čímž podle dat firmy pokrývá přibližně 95 % světové populace. Napříč službami jako Vyhledávání, Lens nebo Circle to Search uživatelé měsíčně přeloží kolem 1 bilionu slov. Nejčastěji překládanou frází přitom zůstává obyčejné „Thank you" – tedy „Děkuji". Konkurence šlape Googlu na paty Ačkoliv je Překladač Google nadále nejpoužívanějším překladačem světa, konkurence v posledních letech viditelně přitvrzuje. Velkou popularitu si u nás i v zahraničí získal německý DeepL, který řada uživatelů hodnotí výš zejména u delších textů a v evropských jazycích – jeho překlady často znějí přirozeněji a lépe pracují s kontextem. Letos do hry naskočila i společnost OpenAI, která v lednu spustila samostatný překladač pod značkou ChatGPT Translate. Ten je sice vybavený zajímavými stylistickými předvolbami, ale chybí mu mobilní aplikace, podpora překladu obrázků nebo celých dokumentů – tedy oblasti, kde Překladač Google stále jasně válcuje.

Zdroje: Google, CNET