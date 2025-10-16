Google je zase lepší v generování videí. Veo 3.1 přesněji dodržuje instrukce a lépe vykresluje materiály Hlavní stránka Zprávičky Google představil vylepšený model Veo 3.1 pro generování videí s podporou zvuku Nová verze nabízí věrnější textury a lepší dodržování textových instrukcí Model je dostupný vývojářům přes Gemini API a firemním zákazníkům přes Vertex AI Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pět měsíců po uvedení původní verze Veo 3 představil Google významně vylepšený model Veo 3.1. Zatímco první generace tohoto AI nástroje pro tvorbu videí dorazila do Česka loni v červenci, nová verze přináší řadu technických vylepšení, která posouvají možnosti generování videí pomocí umělé inteligence na další úroveň. Jak už napovídá název modelu, o revoluci se sice hovořit nedá, ale posun by měl být minimálně dle slov Googlu znatelný. Věrnější obraz a přesnější interpretace zadání Hlavní předností modelu Veo 3.1 je výrazně vylepšená schopnost dodržovat textové pokyny. Zatímco předchozí verze občas ignorovala detaily v zadání, nový model přesněji interpretuje požadavky uživatelů a generuje videa, která lépe odpovídají původní představě. Google současně vylepšil realismus textur a materiálů – vygenerovaná videa nyní údajně vypadají přirozeněji a věrněji zachycují povrchy objektů. Zásadní novinkou je integrovaná podpora zvuku. Model dokáže generovat nejen obraz, ale také odpovídající zvukovou stopu, která doplňuje vizuální obsah. Tato funkce zatím funguje experimentálně a Google ji průběžně vylepšuje na základě zpětné vazby uživatelů. Lepší převod statických obrázků na video Veo 3.1 přináší vylepšenou audiovizuální kvalitu při převodu obrázků na videa. Funkce, která umožňuje rozpohybovat statické snímky, nyní produkuje plynulejší a realističtější výsledky. Model lépe zachovává konzistenci objektů během pohybu a dokáže přirozeněji animovat komplexní scény. Google v souvislosti s novým modelem využívá pojem „state-of-the-art“, což naznačuje, že model dosahuje špičkových výsledků v benchmarcích pro generování videí. Vylepšení vychází z původní architektury Veo 3, kterou inženýři rozšířili o nové schopnosti při zachování základních předností. Dostupnost pro vývojáře a firmy Model Veo 3.1 je okamžitě dostupný třemi způsoby. Běžní uživatelé pak mají možnost vyzkoušet nové schopnosti přímo v aplikaci Gemini. Vývojáři k němu získají přístup prostřednictvím Gemini API, kde mohou model integrovat do vlastních aplikací. Firemní zákazníci pak využijí Vertex AI pro nasazení v podnikových řešeních. Plánujete vyzkoušet nové možnosti generování videí s modelem Veo 3.1? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google Umělá inteligence videa Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024