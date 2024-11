Google varuje: Těchto 5 podvodů teď ohrožuje návštěvníky on-line prostoru

Internet je plný nástrah číhajících na důvěřivce a nepozorné

Před pěti typickými on-line podvody varuje Google

Upozorňuje na deepfaky, phishing nebo krypto investice

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Pravděpodobně jste to už někdy slyšeli, ale jelikož jsou on-line podvody čím dál důmyslnější, není od věci tohle heslo sem tam zopakovat. Před pěti druhy nástrah, které na váš při surfování internetem mohou číhat, nyní upozorňuje samotný Google.

Kalifornský softwarový kolos má své vlastní týmy pro vyhledávání on-line podvodů a bojování s nimi. S účelem rozšířit povědomí o možných nebezpečích nyní spouští pravidelnou informační kampaň.

„Podvodů přibývá a jsou stále složitější. Často je provádějí nadnárodní zločinecké organizace: zlí aktéři, kteří působí ve velkém měřítku, neustále přizpůsobují své metody a kombinují online a offline aktivity, aby nalákali lidi do svých podvodných schémat,“ píše Google.

1. Deepfakes

Deepfakes neboli „realistické imitace veřejných osobností“, jak trend definuje samotný Google, se rozšířily zejména s nástupem umělé inteligence. Komplexní nástroje pro tvorbu napodobenin politiků či celebrit a vkládání jim do úst něčeho, co by si v životě nedovolily sdělit, jsou relativně snadno dostupné i amatérům.

Jak rozpoznat deepfake? Google radí, abyste se zaměřili především na obličeje, které mnohdy nepůsobí zcela přirozeně. O něco horší to může být s „fotografiemi“ zachycujícími fiktivní události…

Falešný obrázek exploze poblíž Pentagonu se v květnu stal virálním

2. Investice do kryptoměn

Samotné investice do kryptoměn pochopitelně za podvod nepovažujeme my ani Google. Bezpečnostní experti se však snaží upozornit na případy, kdy jsou vám nabízena až neuvěřitelně výhodná schémata. Falešné investice jsou často spojovány se známými osobnostmi – po českých webech se konkrétně honí reklamy například s hercem Jakubem Prachařem nebo prezidentem Petrem Pavlem.

A jak nenaletět? Důležité je pracovat s kritickým myšlením. Pokud vám někdo nabízí až podezřele snadnou šanci vydělat, pravděpodobně čelíte podvodu.

3. Klonování aplikací a vstupních stránek

Pod třetím bodem Google nenaráží na nic jiného než starý dobrý phishing. Podvodníci se uživatele snaží nalákat na podvodné webové stránky, které se téměř jedna ku jedné podobají originálu, na který se původně chtěli dostat. Pakliže na falešném webu zadají své přihlašovací údaje, přijdou o ně. My vás o phishingu informovali například v souvislosti s podvodnými napodobeninami Portálu identity občana.

„V posledních měsících se hlavním cílem podvodníků staly přihlašovací portály zaměstnanců a služeb třetích stran,“ dodává k problematice Google.

Podvodný web Portálu identity občana

Společnost dále radí, abyste se vždy snažili najít informace na oficiálních stránkách společnosti. Podvodné weby jste mnohdy schopni rozeznat přítomností pravopisných chyb či náhodných emotikonů nebo díky podivnému formátování. Google poznamenává, že využít můžete i panel „Informace o zdroji“, k němuž se dostanete kliknutím na ikonku tří teček vedle daného výsledku vyhledávání.

4. Maskování cílové stránky

Problematika označovaná jako „Landing page cloaking“ úzce souvisí s předešlým zmíněným bodem. Útočníci nastaví podvodný web tak, aby se zobrazoval jinak robotům (například těm, kteří kontrolují potenciální závadnost obsahu) a běžným uživatelům. Zatímco automatizovaným systémům je ukazován legitimní obsah, lidští návštěvníci narazí třeba na prodej podvodných produktů nebo odkazy distribuující malware.

„Před kliknutím si všímejte zobrazené adresy URL a poté dvakrát zkontrolujte cílovou stránku, na které jste se ocitli, abyste se ujistili, že je přesně stejná. V prohlížeči Chrome byste také měli povolit funkci Zvýšená ochrana,“ doporučuje Google.

5. Zneužití významných událostí

Podvodníci jsou obzvlášť aktivní při příležitosti významných událostí, jako jsou volby nebo velké sportovní zápasy. S pomocí umělé inteligence na ně dovedou rychle reagovat a přizpůsobovat jim své falešné výzvy. Například v souvislosti s přírodními katastrofami často vznikají podvodné charitativní organizace snažící se z lidí ochotných pomoct vytáhnout peníze.

Abyste se v podobné situaci neocitli, měli byste přispívat pouze prostřednictvím důvěryhodných organizací a ověřených webových stránek.

Jakým způsobem se před on-line podvody chráníte vy?

Zdroj: Google