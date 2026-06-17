Google TV Streamer dostává první letošní aktualizaci. Vylepšuje hlavně chytrou domácnost Hlavní stránka Zprávičky Google TV Streamer dostal první systémovou aktualizaci roku 2026 – v půlce června Hlavní novinkou je podpora Thread 1.4, která ze Streameru dělá schopnější centrum chytré domácnosti Připojení nových zařízení do sítě Thread nově vyřešíte naskenováním QR kódu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Že by Google svůj streamovací přístroj zasypával aktualizacemi, se říct nedá. Na první letošní si majitelé Google TV Streameru počkali do června, tedy celého půl roku. O to zajímavější je, že nejdůležitější novinka nemá s televizí nic společného. Týká se chytré domácnosti – konkrétně protokolu Thread, který povyšuje na verzi 1.4. Thread 1.4: QR kód místo párování naslepo Co dalšího se ve specifikaci skrývá První aktualizace roku až v červnu Thread 1.4: QR kód místo párování naslepo Thread je úsporný bezdrátový protokol pro zařízení chytré domácnosti – senzory, žárovky, zámky a podobné drobnosti, kterým by klasická Wi-Fi zbytečně žrala baterii. Aby taková síť fungovala, potřebuje takzvaný border router, tedy prostředníka mezi Threadem a zbytkem domácí sítě. A přesně tuhle roli zastává Google TV Streamer už od svého uvedení. CHCI KOUPIT GOOGLE TV STREAMER Aktualizace přidává podporu specifikace Thread 1.4 a s ní jednu viditelnou změnu: v nastavení přibylo tlačítko Sdílet přihlašovací údaje sítě Thread. Po jeho stisknutí se zobrazí QR kód, jehož naskenováním v aplikaci nového zařízení jej připojíte do stávající sítě. Žádné složité párování, žádné přepisování kódů. Google myslel i na bezpečnost – před zobrazením QR kódu musíte potvrdit svou identitu PINem nebo výzvou na telefonu. Logicky, kdo má přístup ke kódu, může celou síť spravovat. Co dalšího se ve specifikaci skrývá Thread 1.4 toho umí víc, byť navenek to nepoznáte. Specifikace standardizuje napojení zařízení na cloudové služby skrze border router, umožňuje souběžné využití Ethernetu a Wi-Fi vedle samotné sítě Thread a zlepšuje diagnostiku problémů. Jen pro pořádek – samotná specifikace je na světě už od podzimu 2024, Google si tedy s implementací dal načas. Na druhou stranu lépe pozdě než vůbec, border routerů s Thread 1.4 zatím na trhu mnoho není. První aktualizace roku až v červnu Samotný balíček nese označení UTTK.260317.003, má velikost 219 MB a kromě Threadu přináší dubnovou bezpečnostní záplatu a obligátní „opravy chyb a vylepšení výkonu“. Předchozí aktualizace přitom dorazila v polovině loňského října, ještě se srpnovou záplatou. Tempo tedy nijak závratné – vloni Streamer dostal tři aktualizace a první z nich už v únoru. Naštěstí nové funkce samotného prostředí Google TV, včetně asistenta Gemini, na systémových aktualizacích nezávisí a chodí průběžně přes aplikace. CHCI KOUPIT GOOGLE TV STREAMER Aktualizaci najdete na svém zařízení v nabídce Nastavení → Systém → Informace → Aktualizace systému. Distribuce probíhá postupně, takže pokud na vás zatím nevyšla řada, zkuste to za pár dní znovu. Používáte Google TV Streamer i jako centrum chytré domácnosti, nebo jen na sledování obsahu? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Google Google TV Google TV Streamer Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024