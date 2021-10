Sledování Google TV bude díky úpravě menu o dost příjemnější

Znáte tu situaci, kdy přijdete do obýváku, zapnete chytrou telku s interaktivním menu a při pohledu na doporučené pořady nebo historii sledování si říkáte “co to sa*ra je”? Jestli doma skutečně takovou smart TV máte a podobné situace nezažíváte, pravděpodobně její ovládání často nesdílíte s nikým jiným, kdo by si pouštěl třeba pořady z Netlfixu nebo videa z YouTube. Pro tyto situace našel Google šikovné řešení v jeho novém systému Google TV. Objeví se tam jednoduché přepínání uživatelských profilů.

“Abychom udrželi šťastné všechny v domácnosti – a může jít třeba o partnery, děti, jiné členy rodiny nebo spolubydlící – přinášíme možnost, jak Google TV vyhoví na míru komukoli, kdo bude sedět před televizorem na gaouči,” popisuje americká firma zaváděnou novinku.

U všech uživatelských účtů, mezi kterými půjde lehce přepínat na hlavní obrazovce, budou individuální nejen historie, ale také doporučení na obsah, seznam pořadů uložených pro sledování nebo reakce a rozhodování Google Asistenta. Například stažené aplikace ale budou pochopitelně pro všechny stejné. Chcete Google TV vyzkoušet na svém starším zařízení s Android TV? Mrkněte na náš návod.

S kolika lidmi sdílíte používání chytré TV?

Zdroj: Google