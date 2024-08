Google kašle na benchmarky! U Pixelu 9 se prý soustředil na „skutečná vylepšení“

Google se s Tensorem G4 zaměřuje na „reálné vylepšení výkonu“, nikoliv na benchmarky

Nový čip přináší optimalizace pro AI a efektivnější zpracování úloh

Příští rok by mohla přijít ta pravá revoluce, Google dá prý košem Samsungu

Řada Google Pixel 9 se nám představila přesně před týdnem a na internetu se už vyskytuje poměrně velké množství screenshotů z různých benchmarků. Ty odhalují, že nejnovější americké vlajky mají přibližně poloviční hrubý výkon oproti nejlepším Snapdragonům a MediaTekům. Google se ale dle slov Soniyi Jobanputry nehoní za čísly v těchto benchmarcích, namísto toho se soustředí na AI a vylepšení, která uživatel pozná každý den.

Soniya Jobanputra, která v Googlu pracuje jako produktová manažerka, se nechala v nedávném rozhovoru pro Financial Express slyšet: „Když navrhujeme čip, nenavrhujeme jej pro rychlost a výkon. Nenavrhujeme to, abychom porazili nějaký konkrétní benchmark, který je tam venku. Navrhujeme jej tak, aby vyhovoval našim případům použití.“

Co tedy Tensor G4 skutečně přináší a v čem je lepší než předchůdce, případně i konkurence? Dle Googlu se jedná především o optimalizaci pro multitasking, streamování na YouTube, natáčení videa či rychlejší otevírání aplikací. Google také úzce spolupracoval s mateřskou firmou DeepMind na vylepšení AI schopností. Nový čip je údajně třikrát výkonnější v AI úlohách, které se dějí přímo v zařízení než jeho předchůdce v Pixelu 8 Pro. To má projevit například v lepší práci s modelem Gemini Nano.

Zajímavé je také nasazení nového modemu Exynos 5400. Ten by měl přinést lepší energetickou účinnost a také umožní funkci satelitního SOS, jak jsme vás informovali v předchozím článku.

Přestože se Google snaží prezentovat Tensor G4 v co nejlepším světle, nelze přehlédnout, že nad ním visí očekávání spojené s Tensorem G5, který se má příští rok objevit v řadě Pixel 10. Ten by měl být prvním čipem Googlu vyráběným v továrnách TSMC. Mohl by konečně přinést výraznější zlepšení výkonu a efektivity, po kterých mnozí fanoušci Pixelů volají.

Otázkou zůstává, zda se Google s Tensorem G4 trefil do očekávání uživatelů. Reálné testy ukážou, jestli se firmě podařilo skutečně vylepšit každodenní používání, nebo jestli jde jen o marketingové fráze. Jedno je ale jisté – Google si jde svou vlastní cestou a nehodlá se honit za čísly v benchmarcích, přestože si je určitě dobře vědom, že mu Tensory poslední roky nedělají úplně nejlepší pověst. Jak to skutečně s Tensorem G4 je, vám prozradíme již zítra v naší plnohodnotné recenzi Pixelu 9 Pro XL…

Jaký máte názor na čipy Tensor od Googlu?

Zdroj: 9to5google