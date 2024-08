Telefony Google Pixel 9 a Pixel 9 Pro dorazily do redakce! Co vás nejvíce zajímá?

Do redakce Svět Androida dorazily nové Pixely 9 a 9 Pro XL

Oba modely přinášejí zásadní vylepšení hardwaru i softwaru

Nabízíme vám možnost ovlivnit obsah našich recenzí

Do našich rukou se právě dostaly horké novinky od Googlu – Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL a než se pustíme do důkladného testování, chceme dát prostor vám, našim čtenářům. V naší komunitě se můžete zapojit a zeptat se na cokoliv, co vás ohledně nových amerických telefonů zajímá. Do té doby si můžeme oba dva telefony v rychlosti krátce představit, detailní parametry a všechny novinky naleznete v našem souhrnném článku.

Řada Pixel 9 nápadně připomíná poslední generace iPhonů, a to nejen designem, ale i použitými materiály. Je to náhoda? Za nás rozhodně ne. Google evidentně cílí na uživatele, kteří jsou s jablečnou firmou nespokojení nebo chtějí vyzkoušet něco nového, ale zároveň si oblíbili prémiový vzhled iPhonů. Pixel 9 Pro XL se pyšní lesklým kovovým rámem v kombinaci s matným sklem na zádech. Zní vám to povědomě? Ano, přesně takhle vypadají iPhony řady Pro. Základní Pixel 9 pak sází na matný hliníkový rám a lesklá záda, což je zase poznávací prvek levnějších iPhonů.

Pixel 9 přichází s kompaktním 6,3″ OLED displejem, který nabízí jas až 2700 nitů. Zajímavostí je, že Google přešel u všech verzí na ultrazvukovou čtečku otisků prstů, kterou používá například i Samsung. Právě pomalá čtečka nedělala Pixelům od šestkové řady dobré jméno a letos se to má změnit. Z dosavadních (ačkoliv velmi čerstvých) zkušeností můžeme říct, že se opravdu znatelně zrychlila.

Naše unboxing video:

Pixel 9 Pro XL je pak pořádný macek s 6,8″ panelem a jasem až 3000 nitů. Oba modely pohání nový čip Tensor G4, který slibuje výrazné zlepšení výkonu a efektivity. Jak si povede v praxi a zda je skutečně tak velký problém, že nedostačuje na konkurenci od Qualcommu a MediaTeku, si zhodnotíme v recenzi a bude to určitě jedna z hlavních oblastí, na kterou přijde řeč.

Specifikace Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Displej 160mm Actua OLED, 1080 × 2424 px, 422 ppi, 60-120 Hz 161mm Super Actua LTPO OLED, 1280 × 2856 px, 495 ppi, 1-120 Hz 171mm Super Actua LTPO OLED, 1344 × 2992 px, 486 ppi, 1-120 Hz Maximální jas Až 2700 nitů Až 3000 nitů Až 3000 nitů Rozměry 152,8 × 72,0 × 8,5 mm 152,8 × 72,0 × 8,5 mm 162,8 × 76,6 × 8,5 mm Hmotnost 198 g 199 g 221 g Baterie 4700 mAh 4700 mAh 5060 mAh Nabíjení 27W kabelové, 12W bezdrátové 27W kabelové, 12W bezdrátové 37W kabelové, 12W bezdrátové RAM 12 GB 16 GB 16 GB Úložiště 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Procesor Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Hlavní fotoaparát 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 50 Mpx širokoúhlý, f/1.68 Ultraširokoúhlý fotoaparát 48 Mpx, f/1.7 48 Mpx, f/1.7 48 Mpx, f/1.7 Teleobjektiv – 48 Mpx, f/2.8, 5× optický zoom 48 Mpx, f/2.8, 5× optický zoom Přední fotoaparát 10.5 Mpx, f/2.2 42 Mpx, f/2.2 42 Mpx, f/2.2 Video 4K při 60 fps 8K při 30 fps, 4K při 60 fps 8K při 30 fps, 4K při 60 fps Materiály Sklo Gorilla Glass Victus 2, hliníkový rámeček Sklo Gorilla Glass Victus 2, hliníkový rámeček Sklo Gorilla Glass Victus 2, hliníkový rámeček Barvy Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Operační systém Android 14 Android 14 Android 14 Cena od 22 990 Kč 27 990 Kč 30 490 Kč Dostupnost Od 22. srpna V průběhu září Od 22. srpna

Co se týče fotoaparátů, základní Pixel 9 si drží osvědčenou dvojici širokoúhlý + ultraširokoúhlý objektiv. Pixel 9 Pro XL přidává navíc teleobjektiv s 5x optickým zoomem. Google tradičně sází na softwarovou magii. Přidána byla například funkce, která dokáže do fotografie zpětně doplnit fotografa. Takže už nemusíte na dovolené prosit kolemjdoucího, aby vás vyfotil a obávat se, že začne s telefonem utíkat pryč. Když už jsme u té umělé inteligence – řada Pro nabízí předplatné Gemini Advanced na rok zdarma. To sice není omezeno pouze na Pixel, ale standardně vychází na 549,99 Kč, tak si můžeme alespoň v krátkosti sdělit, co vám za ty peníze nabídne.

Nesmíme zapomenout ani na baterii. Pixel 9 Pro XL nabízí solidních 5060 mAh, zatímco menší model se musí spokojit se 4700 mAh. Má ale zase menší displej a tak by nemusela být výdrž zase tolik rozdílná. Dobíjení je rychlejší než loni, ale stále zaostává za čínskými konkurenty. Telefony mají bohužel předinstalovaný už takřka rok starý Android 14, na další verzi se zatím čeká.

Co vás zajímá ohledně nových Pixelů 9?

