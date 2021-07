Web 9to5google přišel s poměrně zajímavou informací, která říká že Google pracuje na aplikace Switch to Android pro iOS zařízení. Apple má přitom v Google Play podobnou aplikaci, která se postará o bezproblémový přechod – Move to iOS, už několik let.

Aplikace Switch to Android se o vše postará

V současné době americký gigant využívá k přechodu na Android pouze zálohu kontaktů, kalendáře a fotografií na Google Disk, na který se následně přihlásíte v iOS zařízení. Nová verze nástroje Data Restore Tool, konkrétně 1.0.382048734 obsahuje text, který aplikaci Switch to Android zmiňuje. Takto vypadá:

Krok 1: stáhněte si aplikaci Switch to Android z App Store Krok 2: Přejděte do nastavení Wi-Fi Krok 3: Zadejte heslo a připojte se k síti

Aplikace bude dle všeho umět přenášet nejen kontakty, fotografie či kalendář, ale také třeba aplikace nebo SMS zprávy. Zatím není jasné, kdy se Google chystá tuto aplikaci vypustit.

Využili byste takový nástroj?

Zdroj: 9to5google