V Google Store si můžete pořídit nový kabel USB-C/HDMI

Určený je zejména pro telefony Google Pixel 8 a Google Pixel 9

Navazuje na ohlášenou podporu DisplayPortu letos červnu

Připojit mobil k obrazovce disponující pouze portem pro HDMI může být dost velký oříšek. Jediným řešením je pořídit si speciální kabel s koncovkami HDMI a USB-C (pokud vaše zařízení ovšem není starší a nevyžaduje tedy jiný typ konektoru). Pak už jen zasunete a je hotovo. Úplně stejně je potřeba postupovat u nových Google Pixelů 9. A ideální kabel se pro ně teď začal prodávat přímo v Google Store.

Výhodou Pixelů 9 (a s nimi i všech Pixelů 8) je, že společnost Google v červnu ohlásila jejich novou kompatibilitu s DisplayPortem. Skvěle tak poslouží nejen pro přenesení filmů z telefonu na větší obrazovku, ale je výhodnější třeba i pro hraní her. A samozřejmě díky němu můžete i zrcadlit displej mobilu a ukázat všem přítomným to, co na malém displeji bude vidět jen špatně.

V Google Store v USA se začíná prodávat kabel USB-C/HDMI, který dokonale poslouží právě pro propojení Pixelů s příslušnými obrazovkami. Na délku má 6 stop (asi 180 centimetrů), je bílý a aktuálně je za 29,99 dolarů (asi 670 Kč). Pokud by to majitelům Pixelů nestačilo, na Google Store je k dostání například i prodlužovací kabel HDMI nebo adaptér Multiport. Všechny přitom pocházejí z dílny americké společnosti Cable Matters.

Dokonalé spojení pak tento typ propojovacího kabelu vytvoří, pokud zároveň spustíte aplikaci Google Slides – poznámky se pak promítnou na displej.

Využíváte USB-C/HDMI kabel nebo se připojujete jinak?

Zdroj: 9to5google.com, Google Store