Používali jste Google Stadia? Už si kontrolujte účet

Ke konci září společnost Google dost šokovala uživatele a fanoušky její služby Stadia, když oznámila, že do několika týdnů definitivně ukončí její činnost. V propadlišti dějin tak zmizí nejen další produkt amerického giganta, ale v podstatě také veškerý zakoupený obsah a také hardware, který se dal ke Stadii pořídit. Google si nicméně postavil k celému procesu ukončování a vypořádání se zákazníky čelem a slíbil téměř kompletní refundace. Ty začaly být oficiálně finančně vyrovnávány před několika hodinami.

“Počínaje 9. listopadem 2022 se na platformě Stadia pokoušíme automaticky vracet platby za všechny nákupy her, doplňkového obsahu a předplatného (s výjimkou verze Stadia Pro) v obchodě Stadia… Předpokládáme, že většinu refundací zpracujeme do 18. ledna 2023,” stojí nyní v oficiální nápovědě ukončované herní platformy. Do zmíněného lednového data budou ještě v provozu servery a předplatitelé verze Pro tak budou mít možnost ještě hrát. Pravidelné platby ovšem Google vracet nebude.

“Vrátíme vám platbu za veškerý hardware Stadia (ovladač Stadia, edice pro průkopníky, premiérová edice a balíčky Play and Watch with Google TV) zakoupený v obchodě Google Store a veškerý software (hry a dodatky) zakoupený v obchodě Stadia. Platby za předplatné Stadia Pro vrátit nelze. V rámci předplatného Pro ale budete moct hrát hry bez dalších poplatků až do data ukončení služby,” vysvětluje Google.

Jak dlouho jste používali Google Stadia?