Google Stadia má letní slevy: Třeba Far Cry 6 je za polovic

Herní streamovací platforma Google Stadia na svém blogu publikovala jeden z pravidelných příspěvků, který informuje o nově dostupných hrách a výhodných nabídkách pro neplatící hráče i pro majitele Pro účtů. Součástí posledního oznámení je mimo jiné zpráva o tom, že oficiálně odstartovaly výroční letní slevy, díky kterým je možné spousty titulů získat za velmi výhodné ceny. Kromě toho vznikl seznam devíti her, které je možné hrát po omezenou dobu zdarma.

This summer belongs to the video games ☀️ 🎮

Luckily for you, Stadians – This Week on Stadia is full of them: https://t.co/Ja0Js15bEB pic.twitter.com/hm4fY7t7CS

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) June 14, 2022