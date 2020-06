Google Stadia teď podporuje mnoho dalších telefonů a taky Android TV

Jestli jste se teď nadechli k jásotu nad zpřístupněním této herní služby u nás v ČR, hned vás zase zchladíme. Nic takového zatím nenastalo a nejsou žádné indicie, kdy by se to mělo stát. Google Stadia nicméně prochází velmi zajímavými změnami, které skrze ni umožňují hrát stále většímu počtu lidí. Můžeme tedy doufat, že zařazení dalších zemí včetně ČR do seznamu podporovaných regionů brzy nastane. Zatím si pojďme říct, co nastalo v posledních dnech. Streamované hraní přes Google Stadia teď funguje na mnohem větším množství Android telefonů a objevil se také způsob, jak si přes službu zahrát na televizích se systémem Android TV. První novinka je oficiální a nadšeně ji oznámil přímo Google. Ta druhá oficiální rozhodně není a jde o povedený experiment.

Podporu dalších telefonů oznámil Google na stránkách služby. Mezi novinkami je tam třeba i mnohými hráči vytoužené dotykové ovládání, volba rozlišení nebo seznam pěti nových her zdarma v rámci Pro účtu. Obecně je ale nejzajímavější zprávou právě širší dostupnost na dalších Android telefonech. Google na oficiální seznam doplnil několik OnePlus přístrojů, ale kromě toho také oznámil, že Stadia vlastně funguje v rámci experimentu na všech zařízeních, která jsou schopná stáhnout a spustit její aplikaci. To otevírá cestu ke streamovanému hraní mnoha dalším zájemcům. Samozřejmě za předpokladu, že jsou z podporovaných regionu. Nebo si s tímto limitem umějí poradit jinak.

Google Stadia potřebuje u Android TV myš

Co se týká kombinace Android TV a Google Stadia, tak tady také hraje roli právě nová verze aplikace, která umožňuje hraní na jakémkoli Android zařízení. Od verze 2.19 se dá Stadia v televizi s tímto systémem nejen spustit (to už šlo dříve), ale i úspěšně používat včetně přihlášení do menu a spuštění her. Aplikace zatím stále není pro televize vyladěná, ale k hraní se dá probojovat po instalaci APK souboru a potvrzení pár nutných položek myší. Pak už postačí jen herní ovladač.

Vyzkoušíte Google Stadia, jestli dorazí oficiálně do ČR?

