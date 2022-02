Tohle není dobré. Google prohrál další patentový soud

Z hlediska patentových sporů je pro společnost Google začátek roku 2022 učiněnou noční můrou. Jen pár týdnů poté, co americký gigant prohrál s firmou Sonos soud ohledně komunikace mezi chytrými domácími reproduktory, což mělo za následek významný zásah do prostředí Nest a Google Home, přichází další zásah. A téměř do stejného citlivého místa. V dalším sporu soud rozhodl o porušení patentových licencí společnosti EcoFactor u Nest termostatů.

Inkriminovaným patentem je princip, na základě kterého termostaty chytře spínají připojené větrací, vytápěcí či klimatizační jednotky (označováno jako HVAC). Pro Google je to druhé plácnutí přes prsty ve velmi krátké době, nicméně zatímco v případě právního přetahování se Sonos došlo i na ovlivnění funkcí a tím i uživatelů, tady by snad k něčemu podobnému dojít nemělo.

Soud firmě vyměřil vyrovnání ve výši 20 milionů amerických dolarů, čímž by měla být vyřešeno i nelicenční použití zmíněné technologie. Společnost Google zatím žádné větší vyjádření neposkytla, ale podle jejího mluvčího plánuje odvolání a problém se prý skutečně uživatelů nedotkne.

