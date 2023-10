Google smaže miliony účtů. Je mezi nimi i ten váš?

Google už za měsíc začne odstraňovat dlouhodobě neaktivní účty

Důvodem je bezpečnost, nepoužívané účty přináší větší rizika

Nechcete o svůj Google účet přijít? Poradíme vám!

Kdo dnes nemá Google účet… Můj odhad je, že spousta lidí si během svého života založila Google účtů hned několik (průměrně to vychází dva Google účty na osobu). Nic to nestojí, zabere to jen pár vteřin, Google v tomto směru má minimální omezení. Pokud ale některé své Google účty dlouhodobě nepoužíváte, měli byste být na pozoru. Už za měsíc je Google začne hromadně odstraňovat a tento proces je nevratný. Jak nepřijít o nepoužívaný Google účet?

Odpověď je trochu šalamounská, stačí nepoužívaný účet začít používat. Co to znamená v praxi? Jednou za dva roky je potřeba se k danému účtu přihlásit. Je přitom jedno, jestli si následně pošlete sami sobě email, mrknete na nějaké YouTube video nebo zkontrolujete obsah Google Disku. Platnost účtu přihlášením prodloužíte o další dva roky.

Nemusíte se bát, že by Google nepoužívaný účet smazal bez varování. Notifikací pošle několik. Ty směřované na neaktivní účet si z podstaty věci nikdo pravděpodobně nepřečte, obdržíte je ale rovněž na sekundární emailovou adresu, kterou používáte například pro obnovu hesla. Pokud ale na varování od Google nebudete reagovat a na nepoužívaný účet se nepřihlásíte, dojde k jeho úplnému odstranění a to včetně všech dat, která jsou s tímto účtem spojená.

Přihlášení ke Google účtu jednou za dva roky stačí

Google jako hlavní důvod uvádí bezpečnost. U neaktivních účtů je desetkrát větší šance, že jejich majitel nemá aktivní dvoufaktorové ověření. Takové účty je možno snadněji zneužít, uživatelé u nich navíc mohou mít nastavená hesla, která používají také v jiných službách a opět může být pro potenciálního útočníka snadnější ochranu takového účtu prolomit a následně účet dále zneužít. Sluší se dodat, že zmíněná pravidla nejsou novinkou, Google je oznámil už před několika měsíci.

Google v potížích: Japonská vládní agentura zahájila vyšetřování čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Google chápu a přijde mi, že lhůta dvou let je nastavena rozumně, neočekávám velké protesty uživatelů. Změny v Google Play Protect směřující k plné kontrole aplikací v našich telefonech jsou kontroverznější. Sám jsem si v minulosti založil Google účtů hned několik a nyní o některé přijdu. Budeme sledovat, jak rychle Google začne upozornění na odstranění Google účtu posílat a jak rychle bude probíhat samotné smazání. Jak se odstranění neaktivních účtů může projevit? Například v počtu odběratelů na YouTube, u některých kanálů můžeme očekávat výrazný propad, zvlášť pokud patří k těm starším.

Kolik Google účtů vlastníte?

Zdroj: Google