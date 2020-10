Chytré reproduktory Google mohou přijímat příchozí hovory. Někde

Reproduktory napojené na internet a mobil, vybavené chytrými asistenty a připravené poslouchat vaše příkazy už dnes zvládají velkou spoustu věcí. Patří mezi ně i vyřizování hovorů, nicméně minimálně v případě Google produktů byla tato funkce doposud omezena jen pro odchozí telefonáty. Časy se ale mění a nastala doba, kdy Google reproduktory umějí přijímat i hovory příchozí. Jako první tuto novinku zavádí a testuje operátor Telstra v Austrálii.

Zákazníkům této firmy přišla informace o tom, že jejich Nest a Google Home reproduktory budou odteď schopné přijímat hovory příchozí na telefon spárovaný skrze aplikaci. A to dokonce i v případě, že nejsou doma nebo je mobil vybitý. Současně je možné vybrat, kterých konkrétních reproduktorů se má funkce týkat nebo v jakých časech mají hovory ignorovat. Ačkoli to asi zní jako fajn vychytávka, má to spoustu kontroverzních aspektů. Hovor například může přijmout či odmítnout kdokoli další v domácnosti.

Přijde vám to praktické? Zapnuli byste si to doma?

Zdroj: apolice