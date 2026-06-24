Není to už moc? Google testuje ověření reCAPTCHA, které vás chce vidět přes webkameru Hlavní stránka Zprávičky Google testuje nové ověření reCAPTCHA, u kterého máte před webkamerou zamávat rukou Společnost uvádí, že z krátkého videa systém změří 21 souřadnic kloubů ruky a podle nich rozpozná člověka Záznam gesta se údajně hned po ověření smaže a nikdo ho nespojí s vaší identitou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Ověřování, že nejste robot, může brzy vypadat úplně jinak. Místo hledání semaforů a přechodů na obrázcích po vás může Google v rámci reCAPTCHA chtít, abyste před kamerou předvedli rukou jednoduché gesto. Zatím jde o testovanou funkci, kterou firma popsala ve své dokumentaci – a která okamžitě rozvířila debatu o soukromí. Jak ověření gestem v reCAPTCHA funguje Princip je přímočarý. Když web tuhle výzvu zobrazí, prohlížeč si vyžádá přístup ke kameře a nahraje krátké video, na němž rukou předvedete vyžádaný pohyb. Z něj se podle Googlu získají takzvaná hand landmark data, tedy 21 souřadnic kloubů ruky (anglicky hand-knuckle coordinates) – body, podle kterých systém rozpozná tvar a pohyb dlaně. Klikání na semafory nebo přechody pro chodce tak může nahradit obyčejné mávnutí do webkamery. Co Google slibuje u soukromí Právě kamera je na celé novince nejcitlivější bod. Google ve své dokumentaci uvádí, že videa gest nespojuje s identitou uživatele, nezaznamenává u nich zvuk a po dokončení ověření je maže. Data podle firmy nesdílí se třetími stranami ani je nepoužívá k jinému účelu. Lidé, kteří gesto kvůli zdravotnímu omezení nezvládnou, mají dál k dispozici klasické vizuální a zvukové výzvy. Proč Google sahá zrovna ke kameře Za novinkou stojí jednoduchá věc – klasické captcha přestávají stačit. Umělá inteligence si dnes s obrázkovými hádankami poradí čím dál lépe, a tak weby potřebují něco, co se napodobuje hůř – třeba pohyb živé ruky. Neprůstřelné to ale není. Bezpečnostní experti upozorňují, že gesto by šlo teoreticky obejít virtuální kamerou nebo AI vygenerovanou animací ruky. Část uživatelů zároveň nelibě nese, že kvůli běžnému vstupu na web mají zapínat kameru – na nové ověření a obavy kolem něj upozornil mimo jiné účet služby MEGA na síti X. Jak široce se ověření gestem rozšíří, zatím jasné není. Google ho popisuje jako jednu z možných výzev, ne jako náhradu všech dosavadních způsobů ověření. Zamávali byste rukou do webkamery jen proto, abyste se dostali na web? Zdroje: Google, Cybernews, Help Net Security, 80.lv O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnost ReCaptcha soukromí Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025