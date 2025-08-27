Applu se to nebude líbit! Google zboří bariéry mezi Androidem a iPhonem jedinou aplikací Hlavní stránka Zprávičky Google stále pracuje na Quick Share pro iPhony, potvrzuje analýza nejnovější beta verze Google Play Services Překvapivě budete muset být přihlášeni do Google účtu, pokud chcete sdílet soubory z Androidu na iPhone Funkce se vyvíjí už rok a podle indicií se blíží veřejné vydání Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Představte si, že konečně přijde den, kdy pošlete fotku z Androidu na iPhone stejně jednoduše jako mezi dvěma Androidy (nebo iPhony). Google na tom pracuje už rok, ale podle nejnovějších zjištění to nebude tak přímočaré, jak bychom čekali. Analýza kódu nejnovější beta verze Google Play Services (25.34.31) totiž odhalila zajímavý háček. Co ukázal rozbor kódu Vývojáři při analýze aplikace objevili řetězce textu, které jednoznačně potvrzují práci na Quick Share pro iOS. Nejzajímavější je zpráva, která se uživatelům zobrazí při pokusu o sdílení: „Pro sdílení end-to-end šifrovaných souborů s iPhonem a dalšími zařízeními se nejprve přihlaste“. Ano, čtete správně – budete se muset přihlásit. To je docela paradox. Když posíláte soubory mezi dvěma Androidy přes Quick Share, žádné přihlašování nepotřebujete. Prostě to funguje. Proč tedy Google zavádí toto omezení pro komunikaci s iPhony? Technické záhady a spekulace Existuje několik teorií, proč Google zvolil tuto cestu. Nejpravděpodobnější vysvětlení souvisí s nastavením viditelnosti zařízení. Quick Share umožňuje omezit viditelnost pouze na vaše kontakty, a to vyžaduje přihlášení. Jenže to nevysvětluje, proč stejný požadavek neplatí pro Android zařízení. Druhá možnost je ještě zajímavější – Quick Share na iPhonu bude možná vyžadovat Google účet. To by znamenalo, že majitelé iPhonů budou muset mít nainstalovanou některou z Google aplikací a být v ní přihlášeni. Není to samozřejmě úplný nesmysl, protože spousta uživatelů iPhonů už nějakou Google aplikaci má – ať už Gmail, Mapy nebo YouTube. Srovnání s konkurencí ukazuje výhodu Současná řešení pro sdílení mezi platformami jsou roztříštěná a nepraktická. OPPO má svou aplikaci O Plus Connect, jenže ta funguje pouze s telefony OPPO a OnePlus. Samsung zase tlačí svůj Quick Share (dříve Nearby Share), ale ten také primárně cílí na vlastní ekosystém. Pokud Google skutečně zprovozní Quick Share pro iOS, bude to první univerzální řešení, které spojí prakticky všechny Android telefony s iPhony. Majitelé iPhonů si stáhnou jednu aplikaci a budou moci přijímat soubory od kohokoli s Androidem. To je obrovský pokrok. Kdy se dočkáme? Fakt, že kód je už částečně integrovaný v beta verzi Google Play Services, naznačuje, že vydání se blíží. Google na funkci pracuje minimálně od konce loňského roku, což je v jeho podání docela dlouhá doba. Pro srovnání – Xiaomi své InterConnectivity pro iOS vydalo během několika měsíců od oznámení. Ocenili byste, kdyby Quick Share fungoval s iOS? Zdroj: AndroidAuthority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iOS Quick Share únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1. WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.