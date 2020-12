Tři nové generace Androida pro každý mobil? Google a Qualcomm to slíbili

Když před pár měsíci korejský Samsung prohlásil, že u všech jeho budoucích telefonů bude zaručena minimálně tříletá podpora, posunul tím příjemně laťku na novou úroveň. Délka aktualizací totiž rozhodně nepatří k pozitivům, kterými by se Android svět mohl chlubit. A posun v této oblasti nekončí. Další postup ohlásily americké firmy Google a Qualcomm. Tedy vývojář samotného Androida a výrobce procesorů Snapdragon. Společnosti Google a Qualcomm prohlásily, že na základě spolupráce zajistí minimálně tři aktualizace na nový Android pro všechny mobily s čipsety této značky.

More fun details from Pr

"The plan is to roll this out to all Snapdragon chipsets, including lower-tier ones, but starting the new Snapdragon 888 platform."

That's a bigger deal than flagships, IMO. https://t.co/GyGAURf69A

— Ron Amadeo (@RonAmadeo) December 16, 2020