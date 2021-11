RIP, Google Pixel Fold? Tento ohebňák prý nakonec nebude

Těšení na ohebný telefon značky Google Pixel je prý marné. Tedy minimálně na dalšího půl roku. Několik měsíců propíraný model Fold údajně americký gigant aktuálně vyrábět nebude, jelikož zrušil hromadnou objednávku té nejdůležitější součástky – flexibilní obrazovky. Zdroje webu DSCC (Display Supply Chain) uvádějí, že Google usoudil, že jeho Pixel Fold v tuto chvíli nebude na klíčových trzích dostatečně konkurenceschopný. Zejména telefon Galaxy Z Fold, kterému se měl ohebný Pixel podobat, by ho nejvíc trápil ve strategických regionech v USA a v Evropě. V Asii se zase očekává větší množství soupeřů od dalších značek.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt

— Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021