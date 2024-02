Google vylepší přihlašovací stránku. Detaily neprozradil!

Google vylepší přihlašovací stránku, těšit se můžeme na modernější vzhled

Žádné detaily ani podrobnosti neoznámil, zatím můžeme pouze spekulovat

Uvidíme, jestli přijde pouze nové rozhraní, nebo Google chystá větší změny

Brzy nabídneme nový vzhled. Google dává přihlašovací stránce modernější vzhled. Tyhle dvě věty se nyní objevují v okamžiku, kdy se přihlašujete k účtu Google. Tady by vlastně článek klidně mohl skončit, žádné další informace totiž vývojáři neoznámili. Pojďme si zaspekulovat…

Troufnu si tvrdit, že alespoň jeden Google účet dnes má téměř každý. Založení je jednoduché, zabere jen pár desítek vteřin a navíc je kompletně zdarma. Není divu, že se Google rozhodl dlouhodobě neaktivní účty mazat, začne s tím ještě během letošního roku a jsem zvědav, kolik účtů zmizí ze světa.

Pojďme se podívat na současnou přihlašovací stránku. Ta moc atraktivně nepůsobí… Zadáte email nebo telefon, pokračujete zadání hesla a následně případně přihlášení potvrdíte v nějakém zařízení, kde už k danému účtu jste přihlášeni. Je to funkční, ale možná až příliš jednoduché. Pokud by se Google neomezil pouze na vylepšenou grafiku, co by mohl nabídnout? Umím si představit přihlášení pomocí QR kódu. Na displeji se objeví jednorázový QR kód, který vyfotíte svým mobilním telefonem a rázem jste přihlášeni ke svému Google účtu.

Google vylepší přihlašovací stránku. Ale jak?

Odpadlo by zadávání uživatelského jména a hesla, celý proces by se tím zjednodušil. Ostatně něco podobného nabízí služba Passkeys, se kterou Google přišel v letošním roce. Možná se můžeme těšit na větší integraci této služby do klasické přihlašovací obrazovky respektive její rozšíření.

Třeba jsem ale vedle a Google představí jiné změny. Tentokráte se obrátíme na vás, čtenáře. Co vám nejvíce chybí u současné přihlašovací stránky? Jakou funkce by měl Google přidat? Kromě zmíněného QR kódu mě nenapadají další funkce, které bych v současnosti uvítal.

Jak by měl Google vylepšit přihlašovací stránku?

Zdroj: google