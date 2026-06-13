Google Překladač teď tlumočí naživo a rozumí i češtině Hlavní stránka Zprávičky Google Překladač dostává živý hlasový překlad – tlumočí plynule a od mluvčího se opozdí jen o pár vteřin Zvládá přes 70 jazyků včetně češtiny a na Androidu přidává „listening mode“, kdy překlad slyšíte přímo ze sluchátka telefonu V Překladači se rozjíždí hned, do Google Meet ale prozatím míří jen pro firmy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Domluvit se na dovolené nebo u cizojazyčného lékaře bude možná brzy o poznání snazší. Google totiž svůj Překladač vyzbrojil novým modelem Gemini 3.5 Live Translate – ten tlumočí řeč plynule a skoro bez prodlevy, a co je pro nás podstatné, rozumí i česky. Vymakaný model Gemini 3.5 Live Translate Hlavní změna je v plynulosti. Místo aby překlad čekal, až domluvíte větu, běží průběžně a generuje řeč, která zní překvapivě přirozeně – zachovává intonaci, tempo i výšku původního hlasu. Gemini 3.5 Live Translate has rolled out in the Google Translate app globally on @Android and iOS.To try it, just tap “Live translate” in the Google Translate app and connect any pair of headphones to experience a more seamless translation across 70+ languages.@Android users,… pic.twitter.com/RbCm76vW9R— Google (@Google) June 9, 2026 Jazyků zvládne přes sedmdesát a sám pozná, kterým z nich zrovna mluvíte, takže nic ručně nepřepínáte. Veškerou vygenerovanou řeč navíc opatřuje neslyšitelným vodoznakem SynthID, kterým dává najevo, že ji vytvořila umělá inteligence. Na cestách pomůže Google Překladač Nejpraktičtější je novinka přímo v Google Překladači, takzvaný listening mode. Na Androidu díky němu uslyšíte překlad rovnou ze sluchátka telefonu – stačí si ho dát k uchu jako při běžném hovoru a slyšíte to, co druhý člověk říká, hned ve své řeči. Odpadá tak nutnost nosit bezdrátová sluchátka i to pořád dokola si mezi sebou podávat displej. Samotný živý překlad v Překladači Google rozjíždí globálně na Androidu i iOS, listening mode je ale zatím výsadou Androidu. Češtinu Google nevynechal Pro nás je podstatné, že čeština patří mezi více než sedmdesát jazyků, které nový model zvládá. Při živé konverzaci překládá oběma směry, takže si necháte přeložit jak řeč protějšku – ať mluví anglicky, německy nebo japonsky – tak tu vlastní. Google se opět chlubí rychlostí prohlížeče Chrome. Překonal další rekordy a vede nad konkurencí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Krotší jsou zatím videohovory. Do Google Meet překlad teprve míří, a přestože místo dosavadních pěti jazyků zvládne nově přes sedmdesát, rozjede se nejdřív jen v uzavřeném testu pro firemní zákazníky. Na běžné uživatele dojde někdy později během roku 2026, přesné datum ale Google neuvedl. Vyzkoušíte živý překlad na nejbližší dovolené, nebo si počkáte, až dorazí i do Meetu? Zdroje: Google, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Android Gemini Google překladač Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025