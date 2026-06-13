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Google Překladač teď tlumočí naživo a rozumí i češtině

  • Google Překladač dostává živý hlasový překlad – tlumočí plynule a od mluvčího se opozdí jen o pár vteřin
  • Zvládá přes 70 jazyků včetně češtiny a na Androidu přidává „listening mode“, kdy překlad slyšíte přímo ze sluchátka telefonu
  • V Překladači se rozjíždí hned, do Google Meet ale prozatím míří jen pro firmy

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.6.2026 10:00
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Domluvit se na dovolené nebo u cizojazyčného lékaře bude možná brzy o poznání snazší. Google totiž svůj Překladač vyzbrojil novým modelem Gemini 3.5 Live Translate – ten tlumočí řeč plynule a skoro bez prodlevy, a co je pro nás podstatné, rozumí i česky.

Vymakaný model Gemini 3.5 Live Translate

Hlavní změna je v plynulosti. Místo aby překlad čekal, až domluvíte větu, běží průběžně a generuje řeč, která zní překvapivě přirozeně – zachovává intonaci, tempo i výšku původního hlasu.

Jazyků zvládne přes sedmdesát a sám pozná, kterým z nich zrovna mluvíte, takže nic ručně nepřepínáte. Veškerou vygenerovanou řeč navíc opatřuje neslyšitelným vodoznakem SynthID, kterým dává najevo, že ji vytvořila umělá inteligence.

Na cestách pomůže Google Překladač

Nejpraktičtější je novinka přímo v Google Překladači, takzvaný listening mode. Na Androidu díky němu uslyšíte překlad rovnou ze sluchátka telefonu – stačí si ho dát k uchu jako při běžném hovoru a slyšíte to, co druhý člověk říká, hned ve své řeči. Odpadá tak nutnost nosit bezdrátová sluchátka i to pořád dokola si mezi sebou podávat displej. Samotný živý překlad v Překladači Google rozjíždí globálně na Androidu i iOS, listening mode je ale zatím výsadou Androidu.

Češtinu Google nevynechal

Pro nás je podstatné, že čeština patří mezi více než sedmdesát jazyků, které nový model zvládá. Při živé konverzaci překládá oběma směry, takže si necháte přeložit jak řeč protějšku – ať mluví anglicky, německy nebo japonsky – tak tu vlastní.

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Krotší jsou zatím videohovory. Do Google Meet překlad teprve míří, a přestože místo dosavadních pěti jazyků zvládne nově přes sedmdesát, rozjede se nejdřív jen v uzavřeném testu pro firemní zákazníky. Na běžné uživatele dojde někdy později během roku 2026, přesné datum ale Google neuvedl.

Vyzkoušíte živý překlad na nejbližší dovolené, nebo si počkáte, až dorazí i do Meetu?

Zdroje: Google, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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