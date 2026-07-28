Google Překladač chystá skvělý widget pro cestovatele. Živý překlad spustíte jedním klepnutím na ploše

  • Google Překladač podle nálezu v kódu aplikace chystá nový widget na plochu pro živý překlad
  • Tlumočení spustíte přímo z domovské obrazovky jedním klepnutím, bez otvírání aplikace
  • Jde ale zatím jen o kód objevený v aplikaci – funkci Google oficiálně nepotvrdil ani nespustil

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.7.2026 14:00
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google prekladac live translate ai ilustrace
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Živý překlad od Googlu tlumočí řeč skoro bez prodlevy a rozumí i češtině. Jeho spuštění podle všeho bude brzy ještě pohodlnější. V kódu aplikace se totiž objevil widget, díky kterému živé tlumočení spustíte jedním klepnutím přímo z plochy telefonu.

Na nový přírůstek narazil web Android Authority v rozboru aplikace Překladač Google. Podobné nálezy v kódu naznačují, co firma připravuje, samy o sobě ale nejsou zárukou – funkce se může ještě proměnit, nebo se ke koncovým uživatelům vůbec nedostane.

S widgetem spustíte tlumočení přímo z domovské obrazovky

Widget má sedět rovnou na domovské obrazovce a nabídnout výzvu ke spuštění spolu s vybraným cílovým jazykem. Jakmile na něj klepnete, rozběhne se živé tlumočení, aniž byste otevírali samotnou aplikaci. Pro cestovatele je to hlavní lákadlo: u přepážky na letišti nebo v restauraci stačí jediné klepnutí a rovnou slyšíte překlad.

google prekladat live translate widget unik 1
google prekladat live translate widget unik 2

Přímo z widgetu navíc podle kódu ztlumíte mikrofon, tlumočení zastavíte nebo přepnete jazyk. Nechybí ani volba, kudy má zvuk jít – zda do reproduktoru, nebo diskrétně jen do telefonního sluchátka. Právě poslechový režim, kdy překlad slyšíte přímo ve svém uchu, přitom na Androidu patří k tomu nejužitečnějšímu, co živý překlad umí.

google prekladac logo cerven
Google Překladač teď tlumočí naživo a rozumí i češtině Adam Kurfürst Zprávičky

Zatím má widget jeden zásadní nedostatek

Jedno omezení je namístě zmínit. Podle nalezeného kódu widget prozatím překládá jen to, co říká druhá strana, do vašeho jazyka – opačný směr, tedy převod vašich slov do řeči protějšku, chybí. Jestli to tak zůstane i v ostré verzi, se teprve uvidí.

Kód zároveň naznačuje druhou chystanou vychytávku: tlumočení, které poběží i na pozadí. Google podle všeho pracuje na tom, aby překlad pokračoval, i když z aplikace odejdete, a ovládat by se dal přímo z oznámení. I tohle ale zatím berte s rezervou – jde o řádky v kódu, ne o hotovou funkci.

Živý překlad staví na modelu Gemini 3.5, zvládá přes sedmdesát jazyků včetně češtiny a řeč tlumočí plynule, skoro bez prodlevy. Widget by z něj udělal funkci na jedno klepnutí – přesně to, co na cestách oceníte. Kdy přesně dorazí k uživatelům, ale v současné době nevíme.

Využili byste widget pro živý překlad na cestách?

Zdroje: Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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