Google Překladač chystá skvělý widget pro cestovatele. Živý překlad spustíte jedním klepnutím na ploše Hlavní stránka Zprávičky Google Překladač podle nálezu v kódu aplikace chystá nový widget na plochu pro živý překlad Tlumočení spustíte přímo z domovské obrazovky jedním klepnutím, bez otvírání aplikace Jde ale zatím jen o kód objevený v aplikaci – funkci Google oficiálně nepotvrdil ani nespustil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Živý překlad od Googlu tlumočí řeč skoro bez prodlevy a rozumí i češtině. Jeho spuštění podle všeho bude brzy ještě pohodlnější. V kódu aplikace se totiž objevil widget, díky kterému živé tlumočení spustíte jedním klepnutím přímo z plochy telefonu. Na nový přírůstek narazil web Android Authority v rozboru aplikace Překladač Google. Podobné nálezy v kódu naznačují, co firma připravuje, samy o sobě ale nejsou zárukou – funkce se může ještě proměnit, nebo se ke koncovým uživatelům vůbec nedostane. S widgetem spustíte tlumočení přímo z domovské obrazovky Widget má sedět rovnou na domovské obrazovce a nabídnout výzvu ke spuštění spolu s vybraným cílovým jazykem. Jakmile na něj klepnete, rozběhne se živé tlumočení, aniž byste otevírali samotnou aplikaci. Pro cestovatele je to hlavní lákadlo: u přepážky na letišti nebo v restauraci stačí jediné klepnutí a rovnou slyšíte překlad. Přímo z widgetu navíc podle kódu ztlumíte mikrofon, tlumočení zastavíte nebo přepnete jazyk. Nechybí ani volba, kudy má zvuk jít – zda do reproduktoru, nebo diskrétně jen do telefonního sluchátka. Právě poslechový režim, kdy překlad slyšíte přímo ve svém uchu, přitom na Androidu patří k tomu nejužitečnějšímu, co živý překlad umí. Google Překladač teď tlumočí naživo a rozumí i češtině Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zatím má widget jeden zásadní nedostatek Jedno omezení je namístě zmínit. Podle nalezeného kódu widget prozatím překládá jen to, co říká druhá strana, do vašeho jazyka – opačný směr, tedy převod vašich slov do řeči protějšku, chybí. Jestli to tak zůstane i v ostré verzi, se teprve uvidí. Kód zároveň naznačuje druhou chystanou vychytávku: tlumočení, které poběží i na pozadí. Google podle všeho pracuje na tom, aby překlad pokračoval, i když z aplikace odejdete, a ovládat by se dal přímo z oznámení. I tohle ale zatím berte s rezervou – jde o řádky v kódu, ne o hotovou funkci. Živý překlad staví na modelu Gemini 3.5, zvládá přes sedmdesát jazyků včetně češtiny a řeč tlumočí plynule, skoro bez prodlevy. Widget by z něj udělal funkci na jedno klepnutí – přesně to, co na cestách oceníte. Kdy přesně dorazí k uživatelům, ale v současné době nevíme. Využili byste widget pro živý překlad na cestách? Zdroje: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Android Aplikace cestování Gemini Překladač Google widget Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024