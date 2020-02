Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner Cosmic Pie Design

Total Media Player Pro Clumix

Chemical equation keyboard A hosinoatusi

Relaxing Sleep Sounds PRO TurtleApps

Business Calculator Pro GK Apps

Idle Poo Factory VIP CaffeineMonster

Pro Mp3 player - Qamp QAPP

Hry zdarma

Dean The Kid: Action Platformer LeedingApps

Sudoku : Cartoon 크래블루

Hero Evolution2 : SP 크래블루

Brick Breaker : Evolution RPG Honeydew Peanut

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg) Honeydew 1853

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker MEDU

Sword Knights : Idle RPG (Magic) Honeydew Games

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action UbiMob

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic Honeydew Games

Stories: Your Choice (more resources at start) TeslaGames Global

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com