Google Play nabízí zajímavé slevy na Android aplikace a hry. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory se zajímavou slevou. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, na které jsou slevy. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Slevy na aplikace

AlmostTI - TI Calc Emulator Garage Research Emulators

STC - Shotgun Ballistics SAMAD Badr

Metatag Analyzer Webserveis

Slevy na hry

Farm Invasion USA - Premium HandyGames

Guns'n'Glory WW2 Premium HandyGames

Ninja Hero Cats Premium HandyGames

Crystal Wars BLUEKID

Learn English with Listening Master Pro MasterKey Games

Trip to the zoo for kids Pro Kids Games Projects

Chess Repertoire Trainer Pro - Build & Learn beadapps

Sudoku PRO appsmz

White Girl 大虎工房

Wolf and Eggs game for watches Trumanbaz

Co říkáte na slevy v Google Play? Využijete některou z nich?

