Jsou tu a čekají na vás: I v ČR už fungují Body Google Play

Tak i Češi se nakonec dočkali. Společnost Google bez fanfár či jakéhokoli oficiálního spuštění začala tuzemským uživatelům Obchodu Play s aplikacemi, filmy, knihami a dalším obsahem nabízet možnost sbírat a následně i utrácet bonusové body Google Play Points (Body Google Play) za nákupy. Digitální forma věrnostního programu se do našich končin rozšířila tři roky poté, co byla poprvé spuštěna v USA.

“Zpočátku za každou útratu na Google Play ve výši 2 Kč získáte 1 bod. První týden po zapojení budete mít k dispozici uvítací bonus v podobě trojnásobku bodů za každý nákup. Když v jednom kalendářním roce nasbíráte dostatek bodů, zvýšíte svou úroveň, čímž získáte více bodů a výhod. Čím vyšší je vaše úroveň, tím více bodů budete získávat,” popisuje Google bodovací systém v oficiální nápovědě.

Program, do kterého je nutné se v aplikaci či na webu manuálně zapojit, umožňuje získávat body za nákup digitálního obsahu a položek v aplikacích a za stahování obsahu z Obchodu Google Play. Nastřádané body je pak možné využívat k získávání slevových kupónů, položek v aplikacích nebo kreditu Google Play. Ten představuje univerzální “měnu” pro nákupy aplikací nebo věcí v nich.

Jak Body Google Play získávat?

– nákupy aplikací a her v Obchodu Play

– nákupy her v aplikaci Stadia pro Android

– předplacení služby Google One na Androidu

– nákupy v aplikacích a ve hrách a nákupy předplatných

– nákup knih na Google Play