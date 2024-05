Obchod Google Play přichází se zajímavou novinkou

V Indii nyní uživatelé mohou požádat někoho jiného o zaplacení aplikace

Zatím není jasné, zda se funkce někdy podívá i do Česka

Obchod Google Play vítá zajímavou funkci, se kterou můžete požádat člena rodiny, partnera, známého – nebo vlastně úplně kohokoliv – o zaplacení vašeho nákupu. S tlačítkem ukazujícím se při výběru platební metody můžete zkusit své štěstí a třeba i ušetřit nějakou tu kačku.

Novinka se už začíná rozšiřovat k některým uživatelům, ani na jednom z mých zařízení však momentálně k dispozici není – spuštěna totiž byla pouze v Indii a není jasné, zda se do Česka vůbec někdy podívá. Jak tlačítko přesně funguje, však šikovně popsal uznávaný novinář Mishaal Rahman v článku pro server Android Authority.

Po stisknutí tlačítka „Ask someone else to pay“ (lze přeložit jako „Požádat o platbu někoho jiného“) při pokusu o pořízení nové aplikace nebo například bonusů ve hře se vám zobrazí nabídka, prostřednictvím níž se můžete dostat ke 24 hodin platnému odkazu. Ten stačí zaslat osobě, o které si myslíte, že vám nákup zaplatí. Je však nutno mít na paměti, že adresát musí znát celou vaši e-mailovou adresu a současně má po dokončení transakce právo zažádat o vrácení peněz.

Osobně se přiznám, že si pořádně nedovedu představit scénář, kdy by tuhle funkci někdo doopravdy potřeboval. Možná třeba děti, které si chtějí pořídit hru nebo virtuální obsah do hry? Anebo i dospělí, když jim zrovna dojdou peníze na platební kartě? Budeme rádi, když nám svůj názor sdělíte v Komunitě.

V jaké situaci byste funkci použili vy?

Zdroj: Android Authority