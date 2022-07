Google Play dává sbohem napodobeninám a otravným reklamám

Stalo se vám někdy, že jste si do mobilu nebo tabletu stáhli hru či aplikaci, která se ukázala být pouze náhražkou s podobnou ikonou a názvem jako originál, jenž jste původně hledali? Když pomineme možnost napadení nějakým malwarem či jiným škodlivým nástrojem (ano, i u aplikací z Obchodu Play se to stává), už i samotné zklamání z toho, že nejde o kýženou aplikaci, je dost velké. Že vytváření takových her a aplikací není etické, si evidentně uvědomuje i Google. Proto se konečně rozhodl zavést, mimo jiné, přísnější pravidla pro vydávání takovýchto napodobenin.

Google: Programové zásady pro vývojáře (oznámení z 27. července 2022 - Předstírání jiné identity) Nepovolujeme aplikace, které uživatele klamou tím, že se vydávají za někoho jiného (např. za jiného vývojáře, společnost, subjekt apod.) nebo za jinou aplikaci. Nenaznačujte, že vaše aplikace s někým souvisí nebo že je někým schválena, pokud tomu tak není.Nepoužívejte ikony aplikací, popisy, názvy ani prvky aplikace, které by mohly uživatele mást ohledně vztahu vaší aplikace k jiné osobě nebo aplikaci.

Dodržování zmíněných podmínek začne Google vyžadovat již od 31. srpna 2022. O měsíc později, tedy na konci září, začnou platit také nová pravidla pro zobrazování reklam. I tady dojde ke zpřísnění a celkové ochraně uživatelů. Google se totiž rozhodl zatočit s vyskakovacími bublinami, které se ve hrách či aplikacích objevují ve chvíli, kdy se uživatel pravděpodobně chystá provést nějakou akci, případně trvají příliš dlouho. Výňatek z pravidel najdete níže, kompletní znění pak v nápovědě pro vývojáře.

Google: Programové zásady pro vývojáře (oznámení z 27. července 2022 - Lepší dojem z reklamy) Kvůli zajištění kvalitního uživatelského dojmu při používání aplikací z Google Play jsou vývojáři povinni dodržovat následující pokyny pro reklamy. Reklamy se uživatelům nesmějí zobrazovat následujícími neočekávanými způsoby: Nejsou povoleny vsunuté reklamy na celou obrazovku všech formátů (video, GIF, statické apod.), které se zobrazují neočekávaně, obvykle když se uživatel rozhodne udělat něco jiného. Nejsou povoleny reklamy, které se objevují během hraní hry na začátku úrovně nebo na začátku segmentu obsahu. Nejsou povoleny vsunuté videoreklamy na celou obrazovku, které se zobrazují před obrazovkou načítání aplikace (před úvodní obrazovkou).

Nejsou povoleny vsunuté reklamy na celou obrazovku všech formátů, které nelze zavřít po 15 sekundách. Vsunuté reklamy na celou obrazovku, k jejichž zobrazování se uživatelé výslovně přihlásili, nebo vsunuté reklamy na celou obrazovku, které uživatele nepřerušují v akci (například po obrazovce se skóre v herní aplikaci), mohou přetrvávat déle než 15 sekund.”



Jak často se setkáváte se dvěma uvedenými problémy?

Zdroj: 9to5