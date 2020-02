Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Manual Camera : DSLR Camera Professional (Procam) Lenses Inc.

Internet Optimizer Pro & Faster | No - Ads SCOREBOOT

Sheet Music Master - Learn to Read Sheet Music Damian Diorio

Hry zdarma

Brothers 3 The Saga Continue APPSPHINX

Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG UbiMob

College Days - Winter Break GX Studio

Ball hole 3D - Best Relaxing hyper casual game Saira Mahmood

Grow Zombie VIP - Merge Zombies PixelStar Games

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival DIVMOB

BUMGINEER Clicker RPG Supdudes Production

Lose Weight Story - Premium I.W.G

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline UbiMob

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com