Google Play se v Evropě otevírá dalším platebním metodám. Aplikace i předplatná by díky tomu mohly zlevnit Hlavní stránka Zprávičky Google Play od 30. června 2026 umožní vývojářům v Evropě účtovat platby i mimo systém Googlu Vývojáři mohou nově nabídnout vlastní platební bránu nebo poslat zákazníka zaplatit na svůj web Za platby mimo obchod odpadá pětiprocentní poplatek, vývojáři ale úsporu promítnout do cen nemusí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Placení v aplikacích pro Android čeká v Evropě zásadní obrat. Od 30. června 2026 budou moci vývojáři v zemích Evropského hospodářského prostoru nabízet v aplikacích stažených z Google Play i jiné platební metody než tu od Googlu. Protože za platby mimo obchod platí nižší poplatky, část úspory se může promítnout do cen aplikací i předplatného. Co se na Google Play mění? Google zavádí program takzvané volby platby. Vývojáři aplikací a her díky němu už nemusí spoléhat výhradně na platební systém Google Play, jak tomu bylo dosud. Přímo v aplikaci mohou nabídnout vlastní platební bránu, nebo uživatele odkázat na svůj web, kde transakce proběhne mimo obchod Googlu. Pravidlo platí pro všechny vývojáře, kteří nabízejí digitální obsah nebo služby uživatelům v Evropském hospodářském prostoru, ve Velké Británii a ve Spojených státech. Fortnite se po téměř šesti letech vrátil na Google Play. Současně spouští novou sezónu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Otevření přichází po letech tlaku ze strany regulátorů i soudů. V Evropské unii podobné kroky po velkých platformách vyžaduje nařízení o digitálních trzích (DMA), ve Spojených státech Google ke změně dotlačil spor s vývojářem her Epic Games. Právě po jeho urovnání se letos na jaře na Google Play vrátil i populární Fortnite, který v obchodě téměř šest let chyběl. Kolik si Google nechá? Dosavadní jednotnou provizi Google rozděluje na dvě složky. Servisní poplatek začíná na 10 % z prvního milionu dolarů, který vývojář za rok vydělá, a stejných 10 % platí i pro automaticky obnovované předplatné. K tomu se přidává pětiprocentní poplatek za zpracování platby. Ten ale Google účtuje jen v případě, že transakce projde jeho vlastním systémem – jakmile vývojář pošle zákazníka zaplatit jinam, tento poplatek odpadá. U výdělků nad hranicí jednoho milionu dolarů se sazby liší podle toho, zda jde o nově získané, nebo stávající uživatele; přesné podmínky popisuje Google ve své dokumentaci pro vývojáře. Pro uživatele ovšem nižší poplatky neznamenají automatickou slevu. Jestli vývojáři ušetřené peníze promítnou do nižších cen, nebo si je nechají, záleží jen na nich. Kdy změna začne a koho se týká? Evropa, Británie a Spojené státy jsou na řadě jako první, a to 30. června 2026. Další trhy se budou přidávat postupně: Austrálie 30. září 2026, Japonsko a Jižní Korea na konci roku a zbytek světa až na podzim 2027. Pro českého čtenáře je podstatné, že Česko spadá do Evropského hospodářského prostoru, takže se ho změna týká hned v první vlně. Od 30. září 2026 navíc Google spustí dva doprovodné programy nazvané Level Up a Apps Experience. Vývojářům, jejichž aplikace a hry splní stanovené nároky na kvalitu, mají nabídnout ještě nižší sazby. Uvítáte možnost platit za aplikace i mimo Google Play? Zdroje: Android Developers Blog, Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Aplikace Google Play platby vývojáři Mohlo by vás zajímat Zajímavé Google Play aplikace zdarma: profi kamera, decibelmetr, zkratka pro kontakty Jana Skálová 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024