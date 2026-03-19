Fortnite se po téměř šesti letech vrátil na Google Play. Současně spouští novou sezónu Populární battle royale střílečka Fortnite se po téměř šesti letech vrací do obchodu Google Play po celém světě Návrat přichází společně s novou sezónou Chapter 7 Season 2 s podtitulem Showdown Epic Games a Google uzavřely dohodu, v rámci níž Epic investuje 800 milionů dolarů do služeb Googlu Adam Kurfürst Publikováno: 19.3.2026 16:00 Jednu z nejpopulárnějších her všech dob si od dnešního dne můžete stáhnout přímo z Obchodu Google Play. Fortnite se po téměř šesti letech vrací na oficiální obchod s aplikacemi pro Android, a to celosvětově. Návrat přichází v ideální moment – právě dnes totiž startuje nová sezóna. Návrat s drobnými komplikacemi Proč Fortnite z obchodu zmizel Dohoda za stovky milionů dolarů Zdražení herní měny Návrat s drobnými komplikacemi Fortnite se na Google Play vrátil již dnes, na svém telefonu Xiaomi 17 Ultra jsem však hru zatím nebyl schopen najít pomocí klasického vyhledávání v aplikaci. Když však použijete přímý odkaz, aplikace se v Google Play normálně otevře a můžete ji bez problémů nainstalovat. Plné zaindexování ve vyhledávání patrně ještě nějakou chvíli potrvá. Součástí návratu je kompletní nabídka hry včetně Battle Royale, Lego Fortnite, Fortnite OG a komunitou vytvořených multiplayerových světů. Přímo integrovaná je také nová sezóna Chapter 7 Season 2 nazvaná Showdown, která přináší spolupráci s Marvelem – ve hře najdete například štít Captaina Ameriky. Proč Fortnite z obchodu zmizel Fortnite původně vyšel v roce 2017 a rychle se stal jednou z nejhranějších her na světě. V dubnu roku 2020 se po roce a půl, kdy se dal na zařízení s Androidem pouze sideloadovat, dostal také na Google Play. Kvůli implementaci vlastního platebního systému, kterým vydavatel Epic Games obcházel povinný 30% poplatek z nákupů v aplikaci, však byla hra v srpnu téhož roku z platformy odstraněna. Stejně reagoval i konkurenční Apple. Následovaly dlouholeté soudní spory mezi Epicem a oběma platformami. Hráči na Androidu si mezitím mohli Fortnite nainstalovat pouze pomocí obezliček – buď přes Epic Games Store pro mobilní zařízení, nebo prostřednictvím cloudových služeb jako Xbox Cloud Gaming či Amazon Luna. Dohoda za stovky milionů dolarů V listopadu loňského roku Epic a Google dosáhly dohody. V březnu letošního roku pak společně představily změny pro Google Play, které platí celosvětově. Google nyní povoluje alternativní platební metody a privilegované obchody s aplikacemi třetích stran. Součástí dohody je závazek Epicu investovat přibližně 800 milionů dolarů do služeb Googlu během následujících šesti let. Google na oplátku pomáhá s propagací Fortnite a dalších produktů Epicu na Androidu. V USA se Fortnite vrátil do Play Store již v prosinci, Apple jej do svého obchodu znovu zařadil v květnu 2025. Zdražení herní měny S návratem do Google Play přichází také změna cen virtuální měny V-Bucks. Od dnešního dne hráči za stejnou částku získají pouze 800 V-Bucks místo dosavadních 1 000. Virtuální měna slouží k nákupu kosmetických předmětů nebo Battle Passu. Epic zdůvodňuje zdražení výrazným růstem provozních nákladů. Vítáte návrat Fortnite do Google Play? Zdroje: Epic Games, heise, Android Authority, vlastní