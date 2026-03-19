Fortnite se po téměř šesti letech vrátil na Google Play. Současně spouští novou sezónu

  • Populární battle royale střílečka Fortnite se po téměř šesti letech vrací do obchodu Google Play po celém světě
  • Návrat přichází společně s novou sezónou Chapter 7 Season 2 s podtitulem Showdown
  • Epic Games a Google uzavřely dohodu, v rámci níž Epic investuje 800 milionů dolarů do služeb Googlu

Adam Kurfürst
19.3.2026 16:00
Jednu z nejpopulárnějších her všech dob si od dnešního dne můžete stáhnout přímo z Obchodu Google Play. Fortnite se po téměř šesti letech vrací na oficiální obchod s aplikacemi pro Android, a to celosvětově. Návrat přichází v ideální moment – právě dnes totiž startuje nová sezóna.

Fortnite se na Google Play vrátil již dnes, na svém telefonu Xiaomi 17 Ultra jsem však hru zatím nebyl schopen najít pomocí klasického vyhledávání v aplikaci. Když však použijete přímý odkaz, aplikace se v Google Play normálně otevře a můžete ji bez problémů nainstalovat. Plné zaindexování ve vyhledávání patrně ještě nějakou chvíli potrvá.

Součástí návratu je kompletní nabídka hry včetně Battle Royale, Lego Fortnite, Fortnite OG a komunitou vytvořených multiplayerových světů. Přímo integrovaná je také nová sezóna Chapter 7 Season 2 nazvaná Showdown, která přináší spolupráci s Marvelem – ve hře najdete například štít Captaina Ameriky.

Proč Fortnite z obchodu zmizel

Fortnite původně vyšel v roce 2017 a rychle se stal jednou z nejhranějších her na světě. V dubnu roku 2020 se po roce a půl, kdy se dal na zařízení s Androidem pouze sideloadovat, dostal také na Google Play. Kvůli implementaci vlastního platebního systému, kterým vydavatel Epic Games obcházel povinný 30% poplatek z nákupů v aplikaci, však byla hra v srpnu téhož roku z platformy odstraněna. Stejně reagoval i konkurenční Apple.

Následovaly dlouholeté soudní spory mezi Epicem a oběma platformami. Hráči na Androidu si mezitím mohli Fortnite nainstalovat pouze pomocí obezliček – buď přes Epic Games Store pro mobilní zařízení, nebo prostřednictvím cloudových služeb jako Xbox Cloud Gaming či Amazon Luna.

Dohoda za stovky milionů dolarů

V listopadu loňského roku Epic a Google dosáhly dohody. V březnu letošního roku pak společně představily změny pro Google Play, které platí celosvětově. Google nyní povoluje alternativní platební metody a privilegované obchody s aplikacemi třetích stran.

Součástí dohody je závazek Epicu investovat přibližně 800 milionů dolarů do služeb Googlu během následujících šesti let. Google na oplátku pomáhá s propagací Fortnite a dalších produktů Epicu na Androidu. V USA se Fortnite vrátil do Play Store již v prosinci, Apple jej do svého obchodu znovu zařadil v květnu 2025.

Zdražení herní měny

S návratem do Google Play přichází také změna cen virtuální měny V-Bucks. Od dnešního dne hráči za stejnou částku získají pouze 800 V-Bucks místo dosavadních 1 000. Virtuální měna slouží k nákupu kosmetických předmětů nebo Battle Passu. Epic zdůvodňuje zdražení výrazným růstem provozních nákladů.

Vítáte návrat Fortnite do Google Play?

Zdroje: Epic Games, heise, Android Authority, vlastní

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

