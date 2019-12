Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

QR and Barcode Scanner PRO Apps360 Team

Audible Broadcast text to sound walkie-talkie Yury Grebenkin

CPU Cooler Pro - Phone Cooler Pro for Android LaHaSoft

HQ Oscilloscope & Spectrum Yury Grebenkin

Life Quotes and Sayings Appisma Inc

Pay Save expense log Yury Grebenkin

QR Barcode Scanner Pro LaHaSoft

Hry zdarma

Quiz Knowledge 2019 - English MERAKLA.COM

Hunter Rush - Premium RETRO BOX

Tower of Infinity VIP DAERISOFT

Leprica PRO Castles Races: Humans, Ancients, Nagas Pyramids Games

