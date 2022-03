O hodinkách Google Pixel Watch jsme vám toho napsali už požehnaně. Už několik let je fanoušci systému Wear OS vyhlíží a vypadá to, že se letos skutečně dočkáme. Ještě lepší informací pak je fakt, že by to nemělo trvat příliš dlouho. Nyní se totiž jak hodinky, tak i Google Pixel 6a objevily u jednoho z amerických operátorů.

Hodinek Pixel Watch i nového telefonu se prý dočkáme brzy

Hodinky jsou zalistovány pod kódovým označením Rohan a mají přijít v černé, zlaté a šedé barevné variantě. K dispozici bude také 32GB úložiště pro aplikace, hudbu a další data a chybět nemá ani LTE připojení. To je vše, co jsme se zatím dozvěděli. Jinak ale počítáme také s kruhovitým displejem nebo čipsetem Exynos od Samsungu. Známý leaker Jon Prosser říká, že by na představení mělo dojít již 26. května.

Vedle hodinek by se teoreticky mohl objevit také Google Pixel 6a, který byl u rovněž zalistován u stejného operátora. Kódově se označuje jako Bluejay a bude nabízen v černé, bílé a zelené barevné variantě se 128GB úložištěm. Ten se má pochlubit 6,2palcovým OLED panelem, čipsetem Google Tensor nebo 12,2Mpx hlavním snímačem.

Jak se těšíte na nové Google produkty?

Zdroj: AndroidPolice, Twitter