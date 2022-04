Jak dlouho vydrží Google Pixel Watch? Známe kapacitu baterie

Představení nejočekávanějších Wear OS hodinek, Google Pixel Watch se konečně blíží. Podle dostupných informací by se k tomu měl americký gigant uchýlit na konferenci Google I/O, která se bude konat od 11. do 12. května. Mezi tím již unikl kompletní design hodinek a to kvůli tomu, že testovací kus jeden ze zaměstnanců zapomněl v restauraci. A nyní se dovídáme něco o baterii.

Google Pixel Watch dostanou 300mAh baterii

Pixel Watch budou disponovat baterií o kapacitě 300 mAh v případě 40mm verze. Jen pro srovnání, stejná velikost hodinek Galaxy Watch4 disponuje 247mAh baterií. Hodinky od jihokorejského giganta vydrží maximálně dva dny, takže se dá od Pixel Watch očekávat o něco lepší výdrž. Pokud by se Googlu podařilo dosáhnout třídenní výdrže, bylo by to pro nás překvapení.

Systém Wear OS je totiž nabitý funkcemi, za což ale platí uživatelé zpravidla horší výdrží, než třeba u hodinek od Huawei. Další informace tvrdí, že některá z verzí Pixel Watch bude podporovat LTE.

Jak se těšíte na Google Pixel Watch?

Zdroj: 9to5google, reddit