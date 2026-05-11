Telefony Google Pixel mají skvělou funkci, která v Česku zatím není. Brzy se to však může změnit Hlavní stránka Zprávičky Google testuje rozšíření funkce Take a Message i na telefony jiných výrobců než Pixel V kódu aplikace Phone by Google se podařilo dohledat zmínky o Česku a více než dvacítce dalších zemí Plnou podporu včetně přepisů v rodném jazyce by zatím měly dostat Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Japonsko Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Klasická hlasová schránka, kterou nabízejí mobilní operátoři, je už řadu let stejně otravná jako v dobách prvních tlačítkových telefonů. Zdlouhavé hlasové menu, mizerná kvalita nahrávky a nutnost zprávu poslechnout dvakrát kvůli zapsání čísla – to je zkušenost, kterou si dnes málokdo dobrovolně dopřává. Google na svých telefonech Pixel s touto frustrací zatočil prostřednictvím funkce Take a Message, která využívá lokální umělou inteligenci. A teď to vypadá, že by se konečně mohla dostat i k českým uživatelům – navíc i mimo telefony s logem Googlu na zádech. Co Take a Message vlastně umí? Konec exkluzivity Pixelů? Česko je v seznamu zemí, ale má to háček Co Take a Message vlastně umí? Take a Message představuje moderní alternativu k tradiční hlasové schránce, kterou si zákazníci aktivují u svých operátorů. Funkce se spustí v momentě, kdy zmeškáte nebo odmítnete příchozí hovor. Volajícímu nabídne možnost zanechat vzkaz, ten Google AI nahraje a zároveň přepíše do textové podoby v reálném čase. Pokud zprávu uslyšíte zajímavou už během nahrávání, můžete hovor okamžitě převzít. Klíčovou výhodou je, že celý proces běží přímo na zařízení. Zpracování zvuku tedy nepotřebuje internetové připojení a nahrávky neopouštějí váš telefon, což je dobrá zpráva z hlediska soukromí. Funkce navíc využívá stejný model pro detekci spamu, jaký Google nasazuje v Call Screen – nechtěné nabídky a podvodné hovory tak rozpozná dříve, než vám vůbec zahlásí zmeškaný hovor. Na novějších Pixelech umí Take a Message po skončení hovoru ještě vygenerovat shrnutí a návrh dalších kroků, podobně jako známější funkce Call Notes. Pokud se vám tedy soused snaží předat tři důležité termíny a telefonní číslo, dostanete je hezky strukturovaně v textu. Konec exkluzivity Pixelů? Funkce Take a Message je momentálně dostupná pouze na telefonech řady Google Pixel 6 a novějších, a navíc jen v pěti zemích – v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a Irsku. Redaktoři serveru Android Authority však ve verzi 221.0.909663815 aplikace Phone by Google objevili řadu indicií, které naznačují brzké rozšíření. Mezi nejzajímavější nálezy patří proměnná pojmenovaná „enabledBeeslyV2NonPixel“. Pod kódovým označením „Beesly“ se přitom v interních dokumentech Googlu schovává právě Take a Message. Z názvu lze tedy s vysokou pravděpodobností usuzovat, že firma testuje funkčnost služby i na telefonech od jiných výrobců. Česko je v seznamu zemí, ale má to háček Z hlediska geografického rozšíření je situace o něco komplikovanější. Google v kódu rozlišuje mezi plnou variantou s přepisy a variantou pouze s nahráváním. To dává smysl – kvalitní rozpoznávání řeči vyžaduje jazykové modely, které je třeba trénovat a doladit pro každý jazyk zvlášť. Proměnná „enableBeeslyV2TranscriptMarkets", která definuje země s plnou podporou včetně přepisů, zmiňuje Německo, Španělsko, Francii, Itálii a Japonsko. Mnohem širší seznam pak najdeme u proměnné „enableBeeslyV2AudioOnlyMarkets" ovládající audio variantu – mezi vyjmenovanými zeměmi jsou i Česko a Slovensko. Pro Čechy by to v praxi znamenalo, že Take a Message zmeškaný hovor přijme a nahraje vzkaz volajícího, ale nebude vám text vzkazu zobrazovat přímo v aplikaci. To je samozřejmě škoda – právě možnost rychle „skenovat" obsah zprávy očima patří mezi nejvíce vychvalované přednosti služby. Na druhou stranu i tak by šlo o citelný posun proti otravným hlasovým schránkám operátorů. Využili byste Take a Message, kdyby přišla na váš telefon? Zdroje: Android Authority, Forbes, Android Police, Google 