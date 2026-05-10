Velký comeback. Obří aktualizace Snapseedu přichází i na Android, aplikaci mění k nepoznání Hlavní stránka Zprávičky Snapseed 4.0 pro Android míří do Obchodu Play po téměř dvou letech bez větší aktualizace a vyrovnává se s verzí pro iOS Aplikace přidává vlastní fotoaparát Snapseed Camera s filmovými simulacemi inspirovanými značkami Kodak, Fuji či Polaroid Editor zůstává zcela zdarma bez reklam, předplatného i vodoznaků a nabízí přes 30 profesionálních nástrojů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Loni v červnu jsme psali o tom, jak Google bez varování vypustil obří update 3.0 pro Snapseed pouze na iOS a uživatelé Androidu jen nevěřícně koukali do prázdného Obchodu Play. Mlčení trvalo dlouhé měsíce, frustrace v komunitě rostla a otázka, zda se „zelená“ platforma vůbec dočká, visela ve vzduchu. Tento týden přišel zlom. Snapseed 4.0 míří i na Android se spoustou novinek. Konec dlouhého ticha Hvězdou aktualizace je vlastní fotoaparát Filmové simulace připomínají klasické materiály Chytré maskování i dávkové úpravy Přepracované rozhraní a postupné nasazování Konec dlouhého ticha Snapseed původně vznikl jako aplikace pro iOS od německé společnosti Nik Software, kterou v roce 2012 koupil Google. Verze pro Android přišla krátce po akvizici a několik let patřila k tomu nejlepšímu, co se v oblasti mobilních fotoeditorů dalo sehnat. Pak se však vývoj prakticky zastavil. Poslední větší aktualizace pro Android dorazila v květnu 2024 pod označením 2.22 a od té doby bylo ticho. Když loni v létě Google nečekaně oživil iOS verzi velkým updatem 3.0, šlo o studenou sprchu pro každého androidího nadšence. iPhony dostaly přepracované rozhraní, novou domovskou obrazovku i rozšířenou výbavu, zatímco majitelé Androidů hleděli do prázdna. Producent Snapseedu Giles Ochs sice začátkem tohoto týdne na Instagramu naznačil, že „čekání téměř skončilo“, málokdo však počítal s tím, že další update přijde tak rychle. 8. května se nová verze začala objevovat v Obchodě Play. Hvězdou aktualizace je vlastní fotoaparát Hlavní novinkou, o které se mluví nejvíc, je integrovaná Snapseed Camera. Editor se tím poprvé v historii proměňuje i v plnohodnotnou aplikaci pro pořizování snímků, takže můžete úplně přeskočit krok dodatečných úprav a fotit rovnou s nasazeným filmovým vzhledem nebo svým vlastním uloženým stylem. Efekty se aplikují v reálném čase a pokud si je rozmyslíte, dají se kdykoliv později zrušit nebo přepsat. Originál fotky se zachovává. Fotoaparát zahrnuje i profesionální režim, v němž si můžete ručně nastavit ISO, čas závěrky a zaostření. Hledáček navíc nabízí několik barevných motivů včetně Editor, Dusk, Negative, Steel, Haze a Depth, takže si rozhraní přizpůsobíte svému vkusu. Filmové simulace připomínají klasické materiály S nedávnou renesancí analogové fotografie mezi mladší generací cílí Snapseed přesně tam, kde to dnes funguje. Aplikace přidává řadu filmových simulací inspirovaných legendárními filmovými materiály. Najdeme zde napodobeniny Kodak Portra 400 i 160, Kodak Gold 200, Fuji Superia 200 a 800, Fuji Pro 400h, Agfa Optima 200, Polaroid 600 nebo Technicolor. Celkem jich je jedenáct a všechny je lze použít jak při focení, tak při dodatečné úpravě. Doplněním filmových filtrů jsou tři nové efekty. Halace přidá kolem světel autentický rudý nádech, který znají fotografové z analogových objektivů. Rozpití (Bloom) vytvoří jemnou snovou difúzi okolo světelných zdrojů. A Zrnitost simuluje fyzický šum filmu, který digitálním snímkům často chybí. Chytré maskování i dávkové úpravy Mezi nejvýraznější novinky čistě editorského rázu patří maskování jedním dotykem. Aplikace dokáže okamžitě izolovat hlavní objekt nebo pozadí, takže můžete cílené úpravy aplikovat jen na vybranou část snímku. Stejně dobře poslouží dávkové úpravy, díky nimž si nastavíte vzhled na jedné fotce a stejný styl pak hromadně přenesete na celou sérii. Update přináší také nedestruktivní úpravy, které byly v dosavadní verzi jednou z nejcitelnějších slabin. Snapseed nyní zachovává původní soubor a celý seznam úprav je možné zpětně otevřít a přepsat. Rozšíření se dočkala i podpora RAW formátů, mezi nové nástroje přibyl Odstranit opar (Dehaze) pro vyčištění mlhy či odlesků a HSL barvy pro přesné ladění odstínů, sytosti a jasu jednotlivých barev. Přepracované rozhraní a postupné nasazování Aplikace dostala kompletně nový vzhled. Domovská obrazovka teď ukazuje mřížku s vašimi předchozími úpravami a velké plovoucí tlačítko pro přidání nové fotografie. Editor je rozdělen do tří spodních záložek. Looks obsahuje přednastavené styly a filtry, Tools sdružuje všechny editační nástroje rozdělené do skupin Refine, Fix, Style a All, a třetí záložka Export řeší ukládání a sdílení. Mezi pokročilé funkce patří také možnost připíchnout si oblíbené nástroje pro rychlejší přístup. Krátce po spuštění update zatím nedorazil ke všem. Server Android Authority potvrdil, že na řadě zařízení se stále instaluje původní verze 2.22 z května 2024. Google novinku rozesílá postupně, takže se nemusíte děsit, pokud aktualizace v Obchodě Play zatím nesvítí. Netrpěliví uživatelé si mohou APK soubor stáhnout z neoficiálních zdrojů, ale rozumnější je počkat pár dní na řádný rollout. Otázkou zůstává, jestli Snapseed v dnešní době ještě má své opodstatnění. Konkurence je obrovská. Lightroom, VSCO, Pixlr nebo i samotné Fotky Google nabízí pokročilé editační funkce přímo v telefonu. Snapseed má ale jednu zásadní výhodu, kterou většina rivalů postrádá. Je kompletně zdarma, neukazuje reklamy ani nevyžaduje předplatné a všech více než třicet nástrojů včetně RAW podpory dostanete bez jakýchkoliv kompromisů. To samo o sobě stačí k tomu, aby si aplikace zasloužila druhou šanci. Chystáte se využívat Snapseed 4.0 jako svůj hlavní fotoeditor? Zdroje: 9to5Google, Android Police, Android Authority, Droid Life 