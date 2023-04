Google Pixel Tablet se rok od odhalení chystá na trh

Bude mít nejnovější verzi Tensoru

Cena by se měla pohybovat okolo 600 – 650 EUR

Google Pixel Tablet je asi nejočekávanějším Android tabletem současnosti. Americká firma ho sice poodhalila už minulý rok, ale to ještě nebyl zdaleka dokončen. Napovídá tomu i fakt, že se současné uniklé rendery poměrně liší od těch, které jsme považovali za definitivní. Má mít třeba fyzický přepínač zvukových profilů, který na původní verzi nebyl. Každopádně nové úniky potvrzují paměťové varianty a cenu.

S novými informacemi přišel populární leaker Roland Quandt, který sdělil, že bude Google novinku nabízet ve verzích 128 a 256 GB a to v barvách Porcelain a Haze. Cena by se v Evropě měla pohybovat mezi 600 – 650 eury, což vychází na 14 100 – 15 300 korun.

Co se týče samotných specifikací, Google Pixel Tablet by měl disponovat 10,95palcovým panelem s rozlišením 2560 x 1600 pixelů, čipsetem Google Tensor G2 a také 8MPx hlavním snímačem Sony IMX355. Zamrzet může pomalejší nabíjení (18 W), nebo fakt, že stylus, o kterém se spekuluje se bude prodávat samostatně. K uvedení by mělo dojít na letošním Google I/O.

Jak se těšíte na znovuzrození tabletů od Googlu?

Zdroj: GSMArena