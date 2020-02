Poklepat na záda, prosím. Pixely dostanou s Androidem 11 zajímavá gesta

Jak se dalo očekávat, komunita XDA se ihned po vydání Developer Preview Androidu 11 pustila do hloubkového rozboru všeho, co se v novém náhledu systému objevilo. Kromě již zmíněného nacházejí i ukryté funkce. Jednou z nich je i nastavení zvané Columbus, které přinese možnost ovládat telefony novými gesty. Zvláštní na něm je, že gesta budou určena zadní straně telefonu. Ano, čtete správně, opravdu máme na mysli plochá záda s fotoaparáty. Nejde přitom o nějaké pohyby nebo znaky, které bychom ukazovali do kamery, ale o obyčejné klepání na kryt přístroje. Přinášíme přehled, co by měla nová gesta Columbus pro telefony Google Pixel umožnit. Podle všeho (alespoň ze začátku) půjde o devět přednastavených kroků a jedno místo zbude pro akci zvolenou uživatelem. Podívejte se do seznamu.

Co budou v Google Pixel telefonech umět gesta Columbus

zastavit stopky

zapnout kameru

zapnout Google Asistenta

přehrát/pozastavit přehrávání medií

rozbalit notifikační nabídku

ztlumit vyzvánění příchozího hovoru

“zaklapnout” budík

vymazat notifikace

provádět akci, kterou si nastaví uživatel

Všechny tyto věci by se měly dát provádět při dvojitém poklepání na zadní stranu telefonů Pixel. Zatím to vypadá, že opravdu pouze v nich, Napovídá to kód funkce, ve kterém jde omezení pouze na telefony od Googlu vyčíst. Třeba se to ale časem změní. Společnost také myslela na chyby, které mohou při používání Columba nastat. Chystá tedy jakési “brány” (Gates), které budou podle různých parametrů hlídat, jestli poklepání nebylo náhodné a v jakém je telefon stavu. Podle spuštěné aplikace, otevřené klávesnice nebo třeba zakryté kamery by Columbus spouštěl různé úkony.

Zdroj: XDA