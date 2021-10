Google před několika dny potvrdil, že se oficiálního představení telefonů Pixel 6 dočkáme ještě tento měsíc. Dle všeho se ale máme ještě letos těšit na něco mnohem většího. Americká firma má totiž v plánu představit telefon Google Pixel Fold a bude se tak jednat o vůbec první ohebný telefon od Googlu.

Jak bude vypadat Google Pixel Fold?

Zařízení se má nejvíce podobat designu telefonů jako třeba Galaxy Z Fold3 nebo Huawei Mate X2 a můžeme tedy počítat s dovnitř skládaným displejem. Na základě různých patentů se má Google držet designu Pixelů 6 a tak web LetsGoDigital ve spolupráci s Wagarem Khanem poskytl svůj pohled na to, jak by mohl nový Pixel Fold vypadat.

Google Pixel FOLD – Introduction!

Dle posledních informací má telefon používat LTPO OLED displej a ve hře je také selfie fotoaparát pod displejem, ovšem to si prý Google schová spíše pro další generaci. To, zda bude nadcházející Pixel Fold uveden spolu s Pixely 6 jako “one more thing” nebo zda si pro něj Google přichystá samostatnou konferenci není v tuto chvíli jasné.

Jak se těšíte na ohebný telefon od Googlu?