Google Pixel Fold 2 má mít 8,02″ vnitřní displej a 6,29″ přední displej

Pro srovnání, původní Pixel Fold měl 7,6″ vnitřní displej a 5,8″ přední displej

Očekává se, že výroba panelů pro Pixel Fold 2 začne v dubnu.

Google Pixel Fold 2 podle všeho přeskočí Tensor G3 a místo toho bude obsahovat dosud neoznámený čipset Tensor G4. To by mohlo znamenat, že skládací zařízení by mohlo debutovat spolu s řadou Pixel 9 později v tomto roce. Existuje však šance, že by gigant z Mountain View mohl odhalit nový Tensor SoC před obvyklým cyklem a připravit půdu pro řadu Pixel 9.

Kromě čipsetu má Google zřejmě prototypy Pixel Fold 2 v testování s 16 GB LPDDR5 RAM a 256 GB úložištěm UFS 4.0. Pro srovnání, původní Pixel Fold měl 12 GB LPDDR5 RAM a 256 GB úložiště UFS 3.1.

Srovnání parametrů:

Pixel Fold Pixel Fold 2 RAM 12 GB 16 GB Typ RAM LPDDR5 Čipset Google Tensor G2 Google Tensor G4 (?) Úložiště 256/512 GB Typ úložiště UFS 3.1 UFS 4.0 Přední displej 1080 x 2092

5.8″ –

6.29″ Vnitřní displej 1840 x 2208

7,6″ –

8.02″

Zdroj: 91mobiles