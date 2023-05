Horizontálně skládaný Google Pixel Fold asi nebude jediný design telefonu s ohebným displejem, který americký gigant dostane z výkresu až na trh. Bylo oficiálně odhaleno, že společnost pracovala a nejspíš dál pracuje na dalším flexibilním smartphonu. Informace zazněla v posledním podcastu Made by Google a podělila se o ni šéfka hardwarového designu Ivy Ross. Firma prý připravovala současně dva ohebné telefony, ale na nedávné akci Google I/O nakonec představila jen model Pixel Fold, se kterým byla naprosto spokojená.

“Jsem na tým opravdu hrdá, protože jsme vytvořili další skládací model, který jsme dokázali disciplinovaně zadržet a říct ‘ne, ještě to není dost dobré’. A opravdu počkat, až budeme mít pocit, že dokážeme udělat něco, co bude dost dobré nebo lepší než to, co už existuje,” řekla v rozhovoru. Nejpravděpodobnější variantou je, že Google hodlá v nabídce ohebných mobilů dorovnat Samsung a uvést časem na trh “véčkový” model Pixel Flip. Inspirace korejskou firmou je jasná již z pojmenování druhého zmíněného telefonu.

Co zatím říkáte na současný Pixel Fold?

Zdroj. phandroid