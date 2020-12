Google Pixel Feature Drop je zde. Nabízí hromadu nových funkcí

Jestliže vlastníte Google Pixel 3 nebo novější, zřejmě vám zlepšíme den, jelikož Google právě vydal další Feature Drop. Ten vychází jednou za tři měsíce a některé z nich jsou tak zásadní, že vám mohou zásadně změnit zážitek z používání samotného telefonu. Co tedy nová aktualizace nabízí?

Google Pixel Feature Drop

Jednou z největších novinek je funkce Extreme Battery Saver, která se stará o to, aby vám vydržela baterie co nejdéle. Například 5G sítě se zapnou v případě nejvyšší potřeby, jinak telefon na většinu věcí používá LTE. Spolu s ní přichází také funkce adaptivního nabíjení. Tu užijete hlavně v noci během samotného nabíjení. Pomáhá totiž chránit životnost baterie a posledních pár procent vám dobije až těsně předtím, než se probudíte.

Incoming: New Pixel Updates

To ale není vše. Vylepšení jsme se dočkali také u aplikace Google Fotky. Ty vám nyní sami doporučí, jak vylepšit nebe na fotografii a dokážou zvýšit kontrast i barvy tak, aby vše vypadalo lépe. Funkce adaptivního zvuku zase vylepšuje kvalitu zvuku z reproduktorů, přičemž toho docílí pomocí mikrofonu, přes který vyhodnocuje akustiku. Je důležité říct, že si Google tato data nikam neschovává a zaznamenaný zvuk se vymaže hned poté, co ji telefon nepotřebuje. Co se týče vzhledu systému, dostaneme na výběr z nových ikonek a tvarů. Aktualizace je dostupná pro všechny telefony Google Pixel 3 či novější. Pokud tedy některý vlastníte, zkontrolujte aktualizaci skrz Nastavení>Systém>Pokročilé>Aktualizace systému.

Jaká novinka se vám líbí nejvíce?