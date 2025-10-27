Google Pixel Buds 2a recenze: Povedená sluchátka, která už měla dávno existovat Hlavní stránka Recenze Google Pixel Buds 2a přinášejí aktivní potlačení hluku a povedený minimalistický design Nabízejí solidní kvalitu zvuku, chytré funkce a daleko lepší výdrž než předchůdce I přes určité nedostatky jde o sluchátka, která se nebojím doporučit Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Technologický gigant Google v září představil vlajkovou řadu telefonů Pixel 10 a spolu s nimi předvedl i letošní generaci příslušenství. Já osobně vyhlížel sluchátka Pixel Buds 2a. Jde o nástupce modelu z roku 2021, s nímž jsem strávil několik měsíců, než jsem přešel na vlajkové Pixel Buds Pro 2. Pixel Buds 2a svým říjnovým příchodem na tuzemský trh zaplnila obrovskou díru v katalogu Googlu – a hned vám vysvětlím proč. Společnost stojící za nejpoužívanějším vyhledávačem sluchátkům střední třídy několik let nevěnovala vůbec žádnou pozornost, a proto měli zákazníci toužící po takovém modelu jen dvě nepříliš atraktivní možnosti: buď sáhnout po po původních Pixel Buds A, která už funkcemi nyní značně zaostávala za daleko levnější konkurencí, anebo si pořídit Pixel Buds Pro 2 aktuálně stojící 5 699 Kč. Novinka v portfoliu Googlu ztělesňuje přesně to, co nám v posledních letech chybělo. S cenou 3 690 Kč se snaží být ještě relativně dostupná a oproti svému předchůdci jsou lepší snad ve všech aspektech (po více než čtyřech letech se to ale tak nějak očekávalo). Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, v čem sluchátka vynikají a kde by naopak potřebovala ještě trochu péče. Design a konstrukční zpracování: jednoznačně krok správným směrem Konečně s podporou potlačení hluku a transparentním režimem Ovládání se dvěma nedostatky Kvalita zvuku Chytré funkce Výdrž baterie Cena a dostupnost Verdikt: Stojí Google Pixel Buds 2a za pořízení? Design a konstrukční zpracování: jednoznačně krok správným směrem Oproti původním Pixel Buds A, která měla velkou a relativně sofistikovanou konstrukci s háčkem pro lepší držení v uchu, jsou „dvojky“ drobounké. Google až na pár detailů okopíroval design z dražších Buds Pro 2 – a dobře udělal. Sluchátka jsou malá, lehká, a navíc i dobře vypadají. Stejně jako u vlajkového modelu není silikonový špunt jediným gumovým prvkem na jejich těle. Disponují totiž i vystouplým stabilizátorem, díky němuž skvěle drží v uchu i při fyzické aktivitě. S barevnými variantami to Google příliš nepřehnal. Nabízí pouze dvě provedení, a to černé (Hazel) a světle fialové (Iris). Já na testování obdržel druhou zmíněnou verzi a musím se přiznat, že mě nadchla. Odstín je krásný, ale zároveň ne příliš křiklavý. K formálnímu oblečení bych si ale stejně raději vzal své Pixel Buds Pro 2 v bílé barvě, neboť působí o něco elegantněji. Pokud pak zaběhneme do úplných detailů, na konstrukci Pixel Buds 2a si z vnější strany všimneme pouze jednoho mikrofonového otvoru, kdežto Pixel Buds Pro 2 je mají dva (ve výsledku je ale součet mikrofonů obou modelů stejný, každý má dvojici na sluchátko). Logo Googlu je pak u nového „áčkového“ modelu na sluchátkách jen natištěné, zatímco „Pročka“ jej mají vyryté přímo do těla. Pokud jste už někdy viděli Pixel Buds, krabička nového modelu 2a vás ze židle nejspíš nenadzvedne. I tentokrát jde o bílé vajíčko s matnou povrchovou úpravou, která však na dotyk není tak příjemná jako u Pro modelu. Lesklý vnitřek je zbarven do stejného odstínu jako samotná sluchátka. Krajně nepochopitelné jsou pro mě viditelné šrouby na jejím dně, jež lehce kazí celkový estetický dojem. Krabička s vámi komunikuje dvoubarevným LED světélkem umístěným těsně pod předělem. Reproduktorem na rozdíl od dražších Buds Pro 2 nedisponuje a stejně tak bohužel nepodporuje ani bezdrátové nabíjení, na které jsem si osobně velmi rychle zvykl. I v důsledku toho je krabička citelně lehčí. Na jejích zádech pak naleznete tlačítko umožňující párování nebo tovární restart. Konečně s podporou potlačení hluku a transparentním režimem I když se design změnil k nepoznání, novinkou, kterou jednoznačně oceníte nejvíce, je podpora aktivního potlačení hluku. Právě jeho absence představovala hlavní důvod, proč investice do Pixel Buds A poslední roky lehce postrádala smysl. Letošní model využívá technologii Silent Seal 1.5 (Pro model nabízí Silent Seal 2.0), jež v praxi funguje velmi dobře. Při cestě autobusem nebo procházce velkoměstem tlumí okolní ruch přesně tak, jak bych očekával. Kvalitu ANC si můžete nechat zkontrolovat v aplikaci Pixel Buds. O něco méně spokojený jsem byl s transparentním režimem. Ačkoliv si vážím toho, že sluchátkům tentokrát neschází, není zdaleka tak příjemný jako u Buds Pro 2. Vadí mi mnohem zřetelněji slyšitelný šum, který trochu znepříjemňuje jeho používání. U Proček je propustnost tak dokonalá, že mám při konverzaci s přáteli pocit, jako bych sluchátka vůbec v uších neměl. V případě áčkového modelu toto bohužel říct nemohu. Adaptivní mód reagující na zvuky z vašeho prostřední byste pak u nových sluchátek střední třídy hledali marně. Ovládání se dvěma nedostatky Kde jsem se s Pixel Buds 2a cítil lehce omezený, bylo ovládání. Sluchátka sice mají velké dotykové plochy a používání gest je s nimi velmi příjemné, avšak neumožňuje mi vykonávat všechny akce, které bych potřeboval. Jmenovitě mi chybí možnost ovládat hlasitost přehrávaného obsahu – zatímco Pixel Buds Pro 2 reagují i na „swajpování“, čímž lze hudbu zesílit nebo ztišit, nová áčka tuto možnost nemají. Nabídnou vám pouze přepínání mezi módem potlačení hluku a transparentním režimem, aktivaci hlasového asistenta Gemini, pozastavení/spuštění přehrávání, přeskočení skladby nebo návrat k předchozí skladbě. Nepříjemné také je, že si k jednotlivým úkonům nemůžete gesta přiřadit dle libosti. Google vám zkrátka řekne „takhle to je a přizpůsobte se“. U modelů od Xiaomi jsem si mohl zvolit, zda dvojitým poklepáním na plochu hudbu zastavím nebo přeskočím, ale Pixel Buds vám v tomhle vstříc prostě nevyjdou. Kvalita zvuku Narovinu mohu říct, že Pixel Buds 2a svou kvalitou zvuku většinu uživatelů nezklamou. Při přechodu z levnějšího modelu by leckoho naopak mohla potěšit, či dokonce překvapit. Osobně ale mám vůči audiu několik výhrad. Navzdory tomu, že Pixel Buds 2a disponují stejným 11mm, na míru zkonstruovaným měničem i totožným čipem Tensor A1 jako Pixel Buds Pro 2, kvalitou se dražšímu modelu nevyrovnají. V základním nastavení mi hudba připadala mdlá, a tak jsem se ihned pustil do úprav s ekvalizérem (ve finále jsem zeslabil středy a posílil nízké a vysoké frekvence). Ten je mimochodem uživatelsky velmi přívětivý, takže i pokud se vyloženě neřadíte do skupiny audiofilů, budete si s ním schopni snadno vytvořit optimální předvolbu. Kdybyste se ale přece jen s pěti posuvníky štvát nechtěli, Google pro vás nachystal pět relativně dobře fungujících specifických režimů (např. Silné basy či Zesílení vokálů). Kde Google jednoznačně zaspal dobu, je podpora kodeků. Pixel Buds 2a bůhvíproč podporují pouze AAC a SBC – pokročilejší aptX či LDAC dokonce nezvládají ani Pixel Buds Pro 2. Vzhledem k tomu, kolik oba modely stojí, by Google mohl přijít s krapet delším seznamem. Tím, jak hrají, Pixel Buds 2a zkrátka neurazí, ale rozhodně vás neokouzlí tolik jako draží Pro verze, která nabízí zvučnější nízké frekvence, lépe zvládnuté středy a celkově detailněji působící audio. Chytré funkce Jakožto jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli softwaru vybavil Google svá nová sluchátka Pixel Buds 2a i hromadou chytrých funkcí (i když jich pochopitelně neposkytnou tolik jako Buds Pro 2). Oceníte například možnost přidání sluchátek do Pátracího centra, které vám v případě ztráty pomůže přesně určit jejich polohu. Šikovné je také centrum monitorující ochranu sluchu, přepínač audia, jenž automaticky přepíná mezi zdroji zvuku v závislosti na vaší činnosti, anebo detekce vložení do ucha. Za zmínku stojí i podpora prostorového audia. Pokud jste zvyklí komunikovat hlasově s umělou inteligencí, pak dozajista uvítáte integraci AI asistenta Gemini. Vyvolat jej lze přímo ze sluchátek, což vám může ušetřit pár pohybů rukou pro vytáhnutí telefonu z kapsy či zavazadla a zadání dotazu. Na svého virtuálního parťáka můžete hovořit i česky. Výdrž baterie Oproti předchozí generaci učinila sluchátka Pixel Buds 2a několikametrový skok v oblasti výdrže baterie. Zatímco předchůdce sliboval nanejvýš pět hodin při poslechu hudby – a ze své vlastní zkušenosti si pamatuji, že výdrž byla skutečně dost omezující – nová áčka nabízí až 10 hodin poslechu bez ANC. Se zapnutým potlačením hluku výrobce hovoří až o sedmi hodinách. S plně nabitou krabičkou se tato čísla pochopitelně ještě zvyšují. Zatímco původní Pixel Buds A nabídla maximálně 24 hodin poslechu, Pixel Buds 2a se pyšní až 27 hodinami provozu. Oproti konkurenci, kde se mnohdy bavíme klidně o 40 hodinách, jde sice stále o trošku nižší hodnoty, nicméně pokud bych se měl zaměřit čistě na mezigenerační posun, neměl bych problém odměnit Google palcem nahoru. Cena a dostupnost Google Pixel Buds 2a jsou na českém trhu k dispozici v barvách Hazel (černá) a Iris (fialová) s doporučenou maloobchodní cenou 3 690 Kč. Verdikt: Stojí Google Pixel Buds 2a za pořízení? Pixel Buds 2a jsou přesně ta sluchátka, která měl Google vydat už třeba rok dva nazpět. Za cenu stále ještě odpovídající střední třídě konečně přináší aktivní potlačení hluku a transparentní režim, který doplňují o modernější a pohodlnější design. Enormní je i zlepšení v oblasti výdrže baterie, jež při používání Pixel Buds A z roku 2021 představovala bolestivý trn v patě. Co se týče kvality zvuku, když si s Pixel Buds 2a trochu pohrajete, dostanete velmi solidní výstup. Na model Pro sice stále ztrácejí, ale je pak na vás, zda jste ochotni připlatit si za ještě kvalitnější audio. Absence podpory bezdrátového nabíjení krabičky je pochopitelná, ale ústupky mám Googlu problém odpustit u ovládání – nemožnost upravit si hlasitost přímo ze sluchátek je přinejmenším nešťastná a přizpůsobitelnost konkurence nabídne lepší. Méně kritický naopak mohu být u funkcí, kde s integrací Gemini představují nová áčka skvělou volbu (nejen) pro technologické nadšence. Měli byste si tedy Pixel Buds 2a pořídit? I přes výše zmíněné výtky se sluchátka rozhodně neostýchám doporučit, a to zejména majitelům chytrých telefonů Google Pixel, s nimiž sluchátka nabízejí bezstarostné propojení. Koupí ale neprohloupíte ani pokud vlastníte smartphone od konkurence – tedy pokud necítíte, že by vás některý z drobných nedostatků výrazněji omezoval. Klady
Solidní audio s možností úprav přes ekvalizér
Spolehlivě fungující aktivní potlačení hluku
Pohodlný a lehký design inspirovaný Buds Pro 2
Jednoduché ovládání gesty
Lepší výdrž baterie než u původního modelu
Chytré funkce (Gemini, Pátrací centrum atp.)
Přehledná aplikace
Zápory
Nelze měnit hlasitost přímo ze sluchátek
Transparentní režim není tak čistý
Pouzdro nelze nabíjet bezdrátově
Zvuk v základu působí mdle
Hodnocení redakce: 80 / 100 %
Pořídili byste si sluchátka Google Pixel Buds 2a?
Za poskytnutí sluchátek děkujeme českému zastoupení společnosti Google 